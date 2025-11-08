  2. বিনোদন

উচ্চারণের জন্য কটাক্ষের দীপিকা এখন ৫০০ কোটির মালিক

প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড সুপার স্টার দীপিকা পাড়ুকোন এবার নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। দেশ-বিদেশের দর্শক এখন তাকে শুনতে পাবেন মেটা এআইয়ের কণ্ঠস্বর হিসেবে। নায়িকা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই এই আনন্দসংবাদ শেয়া করেছেন। একই সঙ্গে বলিউডে তার সাহসী পদক্ষেপও বর্তমানে আলোচনার শীর্ষে।

দীপিকা জানিয়েছেন, “এই মুহূর্তে মেটা এআইয়ের কণ্ঠস্বর আমি। তবে বলিউডে পথচলা শুরুতে আমার কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ নিয়ে তুমুল কটাক্ষ করা হতো। সময়ের সঙ্গে সব বদলেছে। আমাকে সবকিছু অর্জন করতে হয়েছে, নীরবে লড়াই করে জিততে হয়েছে। এগুলো আমার কাছে নতুন নয়।”

অভিনয়ের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন দীপিকা। ৫০০ কোটি রুপির সম্পত্তির মালিক তিনি এবং পারিশ্রমিকেও সমান অধিকার পান। এছাড়া শিল্পী সম্প্রদায়ের সমান সুযোগসুবিধার জন্য সোচ্চার থেকেছেন তিনি। নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে দীপিকা বলেন, “এআই মানুষের অনেক কিছু নিতে পারে, তবে মানুষের আবেগ ও অনুভূতি কখনো নিতে পারবে না। এটিই বিশেষ।”

মা হওয়ার পর কাজের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করায় সমালোচনার মুখে পড়লেও দীপিকা নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছেন। মেটা এআইয়ের কণ্ঠস্বর হিসেবে এই নতুন প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে তার ক্যারিয়ারের এক নতুন অধ্যায়, যা তিনি উপভোগ করছেন।

