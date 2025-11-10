  2. বিনোদন

হাসপাতালে কেমন আছেন ‘শোলে’ সিনেমার ভীরু

প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
বলিউডের প্রখ্যাত অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। বিখ্যাত ‘শোলে’ সিনেমায় ভীরু চরিত্রে অভিনয় করে দুর্দান্ত জনপ্রিয়তা পান তিনি। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে উপহার দিয়েছেন আরও অনেক হিট-সুপারহিট সিনেমা। সম্প্রতি বয়সজনিত সমস্যার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন এই তারকা।

এরমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে, তিনি ভেন্টিলেটে আছেন এবং তার অবস্থা সংকটাপন্ন। তবে অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, সবই গুজব। তিনি পর্যবেক্ষণে আছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন। দাবি মিড ডে’র।

গণমাধ্যমটি জানায়, ধর্মেন্দ্রের বয়স ডিসেম্বরের ৮ তারিখে ৯০ পূর্ণ হবে। দীর্ঘদিন ধরে নিজে স্বাস্থ্য এবং ফিটনেসের আপডেট ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করে আসছেন তিনি। হঠাৎ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় অনেকেই চিন্তিত ছিলেন। তবে তার ঘনিষ্ঠজনেরা সব গুজব নাকচ করে জানিয়েছে, ধর্মেন্দ্র ভালো আছেন।

অভিনেতার ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানিয়েছে, ‘ধর্মেন্দ্র নিজের সিদ্ধান্তে হাসপাতালে থাকছেন, যাতে একবারে সব রুটিন পরীক্ষা সম্পন্ন করা যায়। এই বয়সে প্রতিদিন যাতায়াত করা ক্লান্তিকর। তাই তিনি হাসপাতালে অবস্থান করে সব পরীক্ষা একসাথে শেষ করছেন।’

অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে ‘ইক্কিস’ ছবিতে দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীরাম রাঘবন। এতে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র ছাড়াও জাইদীপ আহলাওয়াত এবং অমিতাভ বচ্চনের নাতি আগস্ত্য নন্দা। সিনেমাটি ১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের অন্যতম বীর সৈনিক সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেতরপালের জীবনকাহিনী ভিত্তিক।

ম্যাডক ফিল্ম এর প্রযোজনায় ছবিটি ডিসেম্বর ২০২৫-এ মুক্তি পাবে।

