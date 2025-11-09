কত সম্পদের মালিক সোনাক্ষী সিনহা
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা সব সময়ই থাকেন আলোচনায়- কখনো কাজের জন্য, কখনো বা ব্যক্তিগত জীবনের কারণে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার নতুন ছবি ‘জটাধরা’। ছবিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপে দেখা গিয়েছে এই তারকাকে। এর আগেও পুলিশের চরিত্র থেকে শুরু করে যৌনকর্মীর ভূমিকায় চমকে দিয়েছেন দর্শককে।
অভিনয়ে যেমন নিয়মিত, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও আলোচনার কেন্দ্রে সোনাক্ষী। বছরখানেক আগে বিয়ের পর ফের খবরের শিরোনামে এলেন অন্য এক কারণে- প্রকাশ্যে এসেছে তার সম্পদের পরিমাণ। জানা গেছে, বর্তমানে প্রায় ১০০ কোটি রুপি সম্পদের মালিক এই বলিউড তারকা।
শত্রুঘ্ন সিনহার কন্যা হলেও, বলিউডে নিজের পরিচিতি গড়ে তুলেছেন একক প্রচেষ্টায়। ২০২০ সালে জীবনের অন্যতম বড় স্বপ্ন পূরণ করেন তিনি- মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় সমুদ্রসংলগ্ন একটি ফ্ল্যাট কেনেন সোনাক্ষী। বহুতল ভবনের ১৬ তলায় ৪৬০০ বর্গফুট আয়তনের সেই ফ্ল্যাটের দাম ছিল ১৪ কোটি রুপি।
২০২৩ সালে নতুন ঠিকানায় ওঠেন তিনি। এর আগে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন বান্দ্রাতেই। নিজের নতুন ঘরটিকে মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন অভিনেত্রী। একই ভবনের ১১ তলায় আরও একটি ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন তিনি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে। ২০২৪ সালে সেই ফ্ল্যাট ২২.৫ কোটি টাকায় বিক্রি করে ৬১ শতাংশ লাভ করেন সোনাক্ষী- যা তার আর্থিক সচেতনতারই প্রমাণ।
২০২৪ সালেই নেটফ্লিক্সের আলোচিত ওয়েব সিরিজ ‘হীরামণ্ডি’-তে অভিনয় করেন তিনি, যার জন্য পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন ২ কোটি রুপি। অভিনয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বিজ্ঞাপন এবং নিজস্ব ব্যবসায়ও যুক্ত রয়েছেন সোনাক্ষী। গত বছরই নিজের ব্র্যান্ড চালু করেছেন তিনি।
অভিনেত্রীর গ্যারেজেও আছে বিলাসবহুল গাড়ির সমারোহ। মার্সিডিজ বেনজের দুটি ও বিএমডব্লুর একটি গাড়ি রয়েছে তার সংগ্রহে- যেগুলোর দাম যথাক্রমে ১.৪২ কোটি, ৮৭.৭৬ লাখ এবং ৭৫.৯০ লাখ রুপি।
আরও পড়ুন
টিজারেই ঝড় তুলেছে মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক
হাসপাতালে ভর্তি জুবিন গার্গের স্ত্রী গরিমা
তবে ব্যক্তিগত জীবনে বিলাসিতা নয়, সরলতাতেই বিশ্বাসী সোনাক্ষী। বিয়েতেও তেমন জাঁকজমক রাখেননি তিনি। আয়োজন করেছিলেন শুধু প্রীতিভোজের। সব মিলিয়ে বলিউডে কেবল পর্দার অভিনেত্রী নন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সমান বিচক্ষণ এক তারকা- সোনাক্ষী সিনহা।
এমএমএফ/জিকেএস