ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন রানী ভারতি?

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৬ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে গিয়ে যা ঘটলো রানী ভারতির ভাগ্যে

রানী ভারতি। ‘মহারানী’ সিরিজের সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র এটি। এরইমধ্যে তিনটি পর্ব প্রচার হয়েছে। সেগুলো দর্শকের মন জয় করেছে। এর সিজন ‌৩ শেষ হয়েছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন রানী ভারতি?- সেই প্রশ্ন রেখে। এবার এসেছে সিজন ৪।

এতে অভিনেত্রী হুমা কুরেশি ফিরেছেন রানী ভারতির চরিত্রে। আগের সিজনের গল্পের ধারাবাহিকতা নিয়ে অনেক চমকসহ ফিরলো নতুন সিজন। জানা যাবে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে গিয়ে যা ঘটলো রানী ভারতির ভাগ্যে।

এবার দেখা যাবে, রানী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরেই দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র দিল্লিতে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবেন। তবে এই লড়াই তার জীবনে বিপজ্জনক মোড় এনে দেবে।

আরও দেখা যাবে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী সুধাকর শ্রিনিবাস জোশিকে (ভিপিন শর্মা) ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে রানী মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর তিনি তার কন্যা রোশনিকে (শ্বেতা বসু প্রসাদ) নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নিজে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেন।

তবে শেষ পর্বে রাজনৈতিক লড়াইয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে রানীর ভাগ্য নানান চমক নিয়ে আসে। যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এক ধাপ এগোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মুহূর্তের মধ্যে তার ক্ষমতা গ্রহণের অনুষ্ঠান ভেস্তে যায়। ঘটনাচক্রে জোশিই নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। এটি রানীকে চরম হতবাক অবস্থায় ফেলে।

নানা ঘটনা পেরিয়ে শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী ও তার নতুন স্ত্রী রানীর বাড়িতে আসেন। রানী চ্যালেঞ্জ জানান, তিনি প্রতিশোধ নেয়া ছাড়বেন না। সিজনের এই ক্লিফহ্যাঙ্গার স্পষ্টভাবে পরবর্তী সিজন ৫-এর সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

পরবর্তী সিজনে হয়তো দেখা যাবে রানী ভারতি প্রধানমন্ত্রী জোশির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ায় সফল হবেন।

সিজন ৪ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সোনিলিভ ও ওটিটিপ্লে প্রিমিয়ামে।

এলআইএ/এমএস

