প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকে কাতর অভিষেক, কাকে হারালেন অভিনেতা

প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকে কাতর অভিষেক, কাকে হারালেন অভিনেতা
প্রিয়জনকে হারিয়ে শোকে কাতর বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন। হারালেন দীর্ঘদিনের প্রিয় সঙ্গী ও সহকর্মী, প্রসাধনী শিল্পী অশোক সওয়ান্তকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দীর্ঘ এক পোস্টে সেই শোকবার্তা শেয়ার করেছেন তিনি।
অভিষেক জানান, তার অভিনয়জীবনের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত অশোক সাওয়ান্ত ছিলেন সঙ্গে। পেশার সীমা পেরিয়ে একসময় পারিবারিক সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়েছিলেন দুজন। তাই তার মৃত্যুতে ভীষণ ভেঙে পড়েছেন জুনিয়র বচ্চন।
রোববার (৯ নভেম্বর) মারা যান অশোক সওয়ান্ত। মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে অভিষেক লেখেন, ‘২৭ বছর ধরে অশোক দাদা ও আমি একসঙ্গে কাজ করেছি। প্রথম দিন থেকেই উনি আমার প্রসাধনের দায়িত্বে ছিলেন। শুধু আমার টিম নয়, উনি আমাদের পরিবারেরই একজন ছিলেন। তার দাদা দীপক আমার বাবার প্রসাধন করেছেন গত ৫০ বছর ধরে।’
অভিনেতা আরও জানান, প্রথম শুটিংয়ের দিন সেটে যাওয়ার আগে অশোক দাদার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন তিনি।
“সেটি আজও মনে আছে। প্রতিটি ছবির কাজ শুরুর আগে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতাম” ‘স্মৃতিচারণায় বলেন অভিষেক।
গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের রোগে ভুগছিলেন অশোক সওয়ান্ত। নিয়মিত কাজ করতে পারতেন না, তবে অভিষেকের শুটিং থাকলেই খোঁজ নিতেন তিনি। অভিনেতা লিখেছেন,“সবসময় তার মুখে হাসি থাকত। খুব আন্তরিকভাবে আগলে রাখতেন আমাকে। ব্যাগে সবসময় রাখতেন দারুণ নোনতা চিঁড়েভাজা, যা আমাকে খাইয়ে আনন্দ পেতেন। গত রাতে আমরা তাকে হারালাম।”
প্রিয় মেকআপ আর্টিস্টকে হারিয়ে ভীষণ আবেগপ্রবণ অভিষেক বচ্চন লিখেছেন,“এবার থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবব, তুমি হয়তো আমাকে দেখছ, আশীর্বাদ করছ। তোমাকে ছাড়া সেটে যাওয়ার কথা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে। তোমার আত্মার শান্তি কামনা করি। তোমাকে আলিঙ্গন। আমাদের আবার দেখা হবে।”অভিষেকের এই পোস্টে সহকর্মীসহ অসংখ্য ভক্ত ভালোবাসা ও সমবেদনার বার্তা জানিয়েছেন।
