গোবিন্দকে নিয়ে সুনীতার খোলামেলা মন্তব্য

গোবিন্দকে নিয়ে সুনীতার খোলামেলা মন্তব্য
অনেকদিন ধরেই বলিউডে জোর গুঞ্জন- বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ ও তার স্ত্রী সুনীতা আহুজা। তবে সুনীতা নিজেই জানিয়েছেন, বিষয়টি পুরোপুরি গুজব। তাদের সম্পর্কে কোনো ভাঙন আসেনি।
তবুও এই আলোচনা থামছে না। এরই মাঝে স্বামী গোবিন্দকে নিয়ে খোলামেলা মন্তব্য করেছেন সুনীতা। তিনি জানান, গোবিন্দ একজন ভালো মানুষ ও স্নেহশীল ভাই, তবে আদর্শ স্বামী নন।
পিঙ্কভিলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুনীতা বলেন, ‘মানুষ যৌবনে ভুল করে, আমিও করেছি, গোবিন্দাও করেছে। কিন্তু বয়স বাড়ার পরও যদি কেউ একই ভুল করতে থাকে, সেটা ভালো দেখায় না। আপনার যদি সুন্দর পরিবার, স্ত্রী ও সন্তান থাকে- তাহলে কেন সেই ভুল করবেন?’
তিনি আরও বলেন, ‘গোবিন্দার চিন্তাভাবনা আলাদা, আমারটাও আলাদা। আমি বেঁচে আছি আমার সন্তানদের জন্য। আমি সব সময় মনে করি, আমার সন্তানরা শুধু আমাকেই ভালোবাসুক। একজন তারকার স্ত্রী হওয়া খুব কঠিন। তোমাকে মানসিকভাবে শক্ত হতে হয়। বুঝতে আমার ৩৮ বছর লেগেছে, যখন ছোট ছিলাম তখন এসব বুঝতাম না।’
সাক্ষাৎকারে নিজের মনের কথাও খুলে বলেন সুনীতা। তিনি বলেন, ‘গোবিন্দা খুব ভালো ছেলে, ভালো ভাই, কিন্তু ভালো স্বামী নয়। তাই পরের জন্মে আমি তাকে আমার স্বামী হিসেবে নয়, বরং ছেলে হিসেবে চাই। সাত জন্ম নয়, এই এক জীবনেই অভিজ্ঞতা যথেষ্ট।’
বলিউডের জনপ্রিয় এই দম্পতির সম্পর্ক নিয়ে ভক্তদের কৌতূহল বরাবরই বেশি। তবে সুনীতার খোলামেলা এই মন্তব্যে তাদের দাম্পত্যজীবন ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে নেটদুনিয়ায়।
