  2. বিনোদন

সেই রক্তাক্ত কাশ্মীরে ফিরছে বলিউড, আশাবাদী সুনীল শেঠি

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৬ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
সেই রক্তাক্ত কাশ্মীরে ফিরছে বলিউড, আশাবাদী সুনীল শেঠি
ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে গিয়ে যা ঘটলো রানী ভারতির ভাগ্যে

চলতি বছরের গেল এপ্রিলে পাহালগামে সন্ত্রাসী হামলার পর কাশ্মীরে পর্যটন ও চলচ্চিত্র কার্যক্রমে বড় ধরনের ধাক্কা লাগে। এরপর থেকেই সরকার অঞ্চলটির পর্যটন পুনরুজ্জীবনে কাজ করছে। জানা গেছে, আবারও সেখানে হবে বলিউডের শুটিং।

এ নিয়ে মুখ খুলেছেন বলিউড অভিনেতা সুনীল শেঠি। তিনি বলেন, খুব শিগগিরই চলচ্চিত্রশিল্প আবারও রক্তাক্ত সেই কাশ্মীরে শুটিংয়ে ফিরবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, কাশ্মীর তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

আরও পড়ুন
শাকিব খানের সিনেমায় বলিউডের জ্যাকি শ্রফ
কত সম্পদের মালিক সোনাক্ষী সিনহা

রবিবার ভারতের বিএসএফ জম্মু আয়োজিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সুনীল শেঠি বলেন, ‌‘কাশ্মীরে শুটিং শতভাগ হবে। বিক্রম রাজদান, শব্বির বক্সওয়ালা ও বিনয় গান্ধি এই তিনজন বন্ধুরা এ বছরই কাশ্মীরে তাদের সিনেমার কাজ শুরু করছেন। আমি মনে করি, আগামী গ্রীষ্মের আগেই এসব সিনেমার কাজ শেষ হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের জম্মু ও কাশ্মীর হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করবে। সেটি স্থায়ীভাবেই বজায় থাকবে।’

সুনীল শেঠি ১৯৯৭ সালের ‘বর্ডার’ ছবিতে বিএসএফ কর্মকর্তা ভৈরব সিং-এর চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসা পান। ওই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘মানুষ আমাকে চেনে ‘বর্ডার’-এর জন্যই। এ চরিত্রই আমাকে অমর করে রেখেছে। বিএসএফ জম্মু এবার প্রথমবারের মতো ম্যারাথন আয়োজন করেছে। আমি এতে অংশ নিতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। তারা দেশের সবচেয়ে কঠিন জায়গাগুলোয় দায়িত্ব পালন করছেন, আমাদের নিরাপদ রাখছেন।’

তিনি আরও জানান, মাসের শুরুতে কাশ্মীর ম্যারাথনের দ্বিতীয় সংস্করণেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

‘আমি সবসময় এমন আয়োজনের সঙ্গে থাকতে চাই, যা মানুষকে একত্রিত করে এবং শারীরিক সুস্থতা প্রচারে সহায়তা করে’, বলেন সুনীল শেঠি।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘চাঁদের আলো’ নির্মাতা শেখ নজরুল হাসপাতালে

‘চাঁদের আলো’ নির্মাতা শেখ নজরুল হাসপাতালে

কেটে বাদ দেওয়া হলো দীপিকার লিভারের একাংশ

কেটে বাদ দেওয়া হলো দীপিকার লিভারের একাংশ

ফিটনেস ধরে রাখার গোপন রহস্য ফাঁস করলেন পরীমনি

ফিটনেস ধরে রাখার গোপন রহস্য ফাঁস করলেন পরীমনি