হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ক্যাটরিনা

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ক্যাটরিনা
বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের ঘরে এসেছে নতুন অতিথি। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে প্রথম সন্তানের জন্ম দেন ক্যাটরিনা। সপ্তাহজুড়ে শুভেচ্ছার জোয়ারে ভেসেছেন এই তারকা দম্পতি। অবশেষে সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন অভিনেত্রী।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘সংবাদ প্রতিদিন’ সূত্রে জানা গেছে, হাসপাতালের বাইরে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল কালো কাচ ঢাকা একটি বিলাসবহুল রেঞ্জ রোভার। সেই গাড়িতেই নবজাতককে কোলে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হন ভিকি ও ক্যাটরিনা। নিরাপত্তার কড়াকড়ির কারণে অনুরাগীদের কেউই নবজাতক বা তারকা দম্পতির মুখ দেখতে পারেননি। তবে হাসপাতালের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন অসংখ্য ভক্ত-এক ঝলক দেখার আশায়।
সূত্র আরও জানিয়েছে, হাসপাতাল থেকে ছাড়ার পর সোজা জুহুর সমুদ্রপাড়ের বাংলোর উদ্দেশে রওনা দেন তারকা দম্পতি। সেখানেই সাজানো তাদের সুখের নীড়, যেখানে নতুন অতিথিকে নিয়ে শুরু হলো জীবনের নতুন অধ্যায়।
শুক্রবার সকাল ৮টা ২৩ মিনিটে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন ক্যাটরিনা কাইফ। জ্যোতিষ মতে, রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম নেওয়া এই শিশুর ভাগ্যও নাকি উজ্জ্বল হতে পারে ভবিষ্যতে।
এর আগে ‘ওম’ মন্ত্রোচ্চারণ করে প্রেগন্যান্সির খবর জানিয়েছিলেন ক্যাটরিনা। সন্তানের জন্মের সুখবর জানাতেও ভিকি-ক্যাটরিনা সেই ‘ওম’ মন্ত্রই স্মরণ করেন। বলিউডজুড়ে আলোচনায় এসেছে ভিকি কৌশলের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও শিবভক্তির প্রসঙ্গ।
নতুন অতিথিকে ঘিরে এখন বলিউডে আনন্দের আমেজ। অনুরাগীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ভিকি-ক্যাটরিনার পুত্রসন্তানের প্রথম ঝলক দেখার জন্য।
