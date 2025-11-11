হেমা মালিনীকে বিয়ে করতে সত্যিই কি মুসলমান হয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র

হেমা মালিনীকে বিয়ে করতে সত্যিই কি মুসলমান হয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র
ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে বলিউডের সবচেয়ে সুদর্শন নায়ক হিসেবে গণ্য হতেন ধর্মেন্দ্র। তার ব্যক্তিগত জীবন বরাবরই খবরের শিরোনামে জায়গা করে নিত। বিশেষ করে ‘ড্রিম গার্ল’ হেমা মালিনীর সঙ্গে তার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং পরবর্তীতে বিবাহ নিয়ে কম চর্চা হয়নি। হেমাকে বিয়ে করতে, ধর্মেন্দ্র ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হেমাও তাকে অনুসরণ করেন বলে চাউর হয়েছিল।
কিন্তু সত্যিই কি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ধর্মেন্দ্র ও হেমা? বলিউডের এই প্রেমকাহিনীর নানা তথ্য আজও ভক্তদের কৌতূহলের তুঙ্গে।
‘শোলে’ সিনেমার শুটিংয়ের সময়ই বিবাহিত ধর্মেন্দ্রের প্রেমে পড়েছিলেন হেমা মালিনী। দীর্ঘ কয়েক বছরের সম্পর্কের পর যখন বিয়ের পালা আসে, তখনই ঘটে সমস্যা। ধর্মেন্দ্রের প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর কোনোভাবেই বিচ্ছেদের জন্য রাজি হননি। এই কারণে হিন্দু বিবাহ আইনের সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে যেতে ধর্মেন্দ্র নাকি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।
ইসলাম ধর্মে পুরুষ একসাথে চারজনকে বিবাহ করতে পারেন। তাই হেমাকে বিয়ে করতে কোনো আইনি জটিলতা হয়নি।
ধর্মান্তরের সময় তাদের দুটি নতুন নাম রাখা হয়। ধর্মেন্দ্রের নাম হয় দিলওয়ার খান, হেমার নাম হয় আয়শা। তবে পরবর্তীতে এই নাম আর ব্যবহার করা হয়নি। তাদের দেখা যায়নি ইসলাম ধর্ম পালন করতেও।
২০০৪ সালে রাজনীতির ময়দানে এসে ধর্মেন্দ্র নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি আসলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তখন বোঝা যায়, আদতে তারা ধর্মান্তরিত হননি।
তবে ভালোবাসা ও মুগ্ধতা নিয়ে আজও সুখী বিবাহিত জীবন কাটাচ্ছেন ধর্মেন্দ্র-হেমা। তাদের দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। হেমা মালিনীর সৎ সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্কও খুব ভালো।
