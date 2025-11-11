বলিউডে স্বস্তি, সুস্থ হয়ে উঠছেন বলিউডের হি-ম্যান ধর্মেন্দ্র

বলিউডে স্বস্তি, সুস্থ হয়ে উঠছেন বলিউডের হি-ম্যান ধর্মেন্দ্র
বলিউডের হি-ম্যান খ্যাত তারকা ধর্মেন্দ্রের স্বাস্থ্য নিয়ে সুসংবাদ এসেছে। সানি দেওলের টিম জানিয়েছে, অভিনেতা স্থিতিশীল এবং চিকিৎসার প্রতি প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন। খবরটি নিশ্চিত করেছে ভারতের গণমাধ্য ডিএনএ।
তারা দাবি করেছে, ধর্মেন্দ্রের ভক্তদের জন্য সুখবর এসেছে। মঙ্গলবার সকালেই ইন্টারনেটে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, ৮৯ বছরের বয়সে বয়সজনিত সমস্যার কারণে ধর্মেন্দ্র আর নেই। তবে তার কন্যা এশা দেওল ও স্ত্রী হেমা মালিনী বিষয়টি স্পষ্ট করার পর ভক্তরা স্বস্তি পান।
এবার সানি দেওলের টিম ধর্মেন্দ্রের স্বাস্থ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দিয়েছে। অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘স্যার সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং চিকিৎসার প্রতি প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন। আসুন সবাই তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।’
ধর্মেন্দ্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল ভর্তি হন। তাকে আইসিইউতে নিবিড় চিকিৎসা তদারকিতে রাখা হয়। ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় সানি দেওল, ববি দেওল হাসপাতালে পৌঁছান। পরে সালমান খান, শাহরুখ খান এবং অ্যামিশা প্যাটেলসহ অন্যান্য অভিনেতারাও হাসপাতালে এসে ধর্মেন্দ্র ও দেওল পরিবারের সঙ্গে সহমর্মিতা জানান।
এদিকে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে ধর্মেন্দ্র অভিনীত ‘ইক্কিস’ ছবিটি। এটি আসছে ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে।
