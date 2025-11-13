হলুদ শাড়িতে পিস্তল হাতে চমকে দিলেন শক্তিশালী প্রিয়াঙ্কা

হলুদ শাড়িতে পিস্তল হাতে চমকে দিলেন শক্তিশালী প্রিয়াঙ্কা
মহেশ বাবুকে নিয়ে নির্মিত বহুল আলোচিত সিনেমা ‘এসএসএমবি ২৯’-এর প্রথম ঝলক প্রকাশ করেছেন পরিচালক এস এস রাজামৌলী। এতে উন্মোচিত হয়েছে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাসের চরিত্র ‘মন্দাকিনী’।
আগামী ১৫ নভেম্বর সিনেমাটির আনুষ্ঠানিক শিরোনাম প্রকাশ পাবে। তার আগেই দর্শকদের চমকে দিলেন নির্মাতারা। রাজামৌলী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রিয়াঙ্কার পোস্টার শেয়ার করে লিখেছেন, ‘যিনি ভারতীয় সিনেমাকে বৈশ্বিক মঞ্চে নতুনভাবে পরিচিত করেছেন সেই দেশি গার্লকে আবারও স্বাগত। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস। এখন দেখার পালা, কেমন ঝড় তোলেন তিনি মন্দাকিনী রূপে।’
আরও পড়ুন
ঝড় তুলেছে রামচরণের নাচ, নজর কাড়লেন জাহ্নবীও
প্রিয় নায়ক দিলীপ কুমারকে নিয়ে ধর্মেন্দ্রের অজানা যত পাগলামি
প্রকাশিত পোস্টারে দেখা যায়, হলুদ শাড়িতে সাহসী ও শক্তিশালী এক নারী রূপে হাজির হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। হাতে বন্দুক, সামনে বিপদ, আর চোখে প্রতিশোধের ঝলক। এক কথায়, তেজস্বী এক নারী যোদ্ধার রূপে ধরা দিয়েছেন তিনি।
দর্শক ও ভক্তরা উচ্ছ্বাসে ভরপুর প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। কেউ লিখেছেন, ‘শাড়িতে এমন অ্যাকশন একেবারে রানি।’
আবার কেউ বলেছেন, ‘আমার অনুমান ঠিকই ছিল! মন্দাকিনী মানে আগুন! এখন দেখার বিষয় আপনি টিম মহেশ না টিম পৃ্থ্বী?’
এর আগে নির্মাতারা সিনেমাটির খলনায়ক পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের পোস্টার প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় ‘কুম্ভ’ নামে এক ভয়ঙ্কর সুপারভিলেন হিসেবে।
সিনেমা সম্পর্কে আরও জানা গেছে, ‘এসএসএমবি ২৯’ একটি বিশ্বভ্রমণধর্মী অ্যাডভেঞ্চার সিনেমা। এতে মহেশ বাবু অভিনয় করছেন এক অভিযাত্রী চরিত্রে। এর গল্পে আফ্রিকার লোকগাথার ছোঁয়া রয়েছে। সিনেমাটি মূলত আধুনিক যুগের এক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনি। সেখানে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া থাকছেন মুখ্য নারী চরিত্রে। আর পৃথ্বীরাজ সুকুমারন থাকছেন প্রতিপক্ষ হিসেবে।
চলচ্চিত্রটির শুটিং চলবে ২০২৬ সালের শেষ পর্যন্ত। ২০২৭ সালে মুক্তি পাবে এটি। পরবর্তীতে এটি দেখা যাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও।
এলআইএ/এমএস