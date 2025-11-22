ভূমিকম্পের সময় চলছিল শাকিবের শুটিং, আতঙ্কিতদের যা বললেন তিনি

ভূমিকম্পের সময় চলছিল শাকিবের শুটিং, আতঙ্কিতদের যা বললেন তিনি
ছুটির দিনের নীরবতা ভেঙে আজ (২১ নভেম্বর) সকালে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছিল রাজধানীর মতিঝিলে। দিলকুশার রাস্তাজুড়ে ছিল মানুষের ঢল। গাড়ির শব্দ নেই, কিন্তু চারদিকে মানুষের গুঞ্জন, ক্যামেরার ক্লিক আর চায়ের দোকানের হাঁকডাকে এলাকাজুড়ে তৈরি হয় এক অন্যরকম দৃশ্য। কারণ একটাই-ঢাকাই সিনেমার তারকা শাকিব খান।
তার নতুন সিনেমা ‘সোলজার’র গুরুত্বপূর্ণ অংশের শুটিং চলছে সেখানে। পরিচালনা করছেন সাকিব ফাহাদ। সকাল থেকেই লাইট–ক্যামেরা–অ্যাকশনের ব্যস্ততায় সরগরম পুরো এলাকা। শাকিব খানকে এক নজর দেখতে আশপাশের এলাকা থেকে ছুটে আসেন শত শত মানুষ। ব্যারিকেডের বাইরে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা-শুধু তারকার দেখা পাওয়ার আশায়।
নজরকাড়ে শাকিব খানের লুকও- জলপাই রঙের শার্ট, সঙ্গে কার্গো প্যান্ট। অ্যাকশন লুক আর তারকার গ্ল্যামার মিলিয়ে পুরো এলাকা যেন পরিণত হয় সিনেমার সেটে।
এদিন শুটিং হচ্ছিল একটি আন্দোলন দৃশ্যের। রঙিন প্ল্যাকার্ড, হাতে আঁকা ব্যানার, স্লোগানের শব্দ-সব মিলিয়ে দিলকুশা যেন মুহূর্তেই বদলে যায় ‘রাজপথের আন্দোলন’-এ। পুলিশের উপস্থিতি, ব্যারিকেড, স্লোগানের তীব্রতা, সংবাদকর্মীদের লাইভ কাভারেজ-শুটিং আর বাস্তবের পার্থক্য বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে পথচারীদের জন্য।
কেউ ভাবছেন- এটা সত্যিকারের আন্দোলন নাকি শুটিং? রিকশাওয়ালা থেমে যান, হকাররা দাঁড়িয়ে দেখছেন, অফিস ভবনের ছাদে উঠে ভিডিও করছেন অনেকে। শুধু শাকিব খান আছেন-এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় আরও বেড়ে যায়।
সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন শাকিব খান। ঠিক তখনই আচমকা শুরু হয় ভূমিকম্প। প্রথমে সামান্য কম্পন, এরপর ভবনগুলো দুলে উঠতেই শুটিং স্পটে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক।
মানুষ দৌড়ে নেমে আসে রাস্তায়, কেউ চিৎকার করছে, কেউ ফোনে জানাচ্ছে বাড়িতে থাকা প্রিয়জনকে। ওই মুহূর্তে ইউনিটের সদস্যরা চারদিক ঘিরে রাখেন শাকিব খানকে, যেন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে।
কিন্তু সবশেষে সবচেয়ে শান্ত ছিলেন শাকিব খানই। তিনি আশপাশের সবাইকে বললেন-“আমরা তো রাস্তায় আছি। ভয় পাবেন না। কেউ আতঙ্কিত হবেন না। সব ঠিক আছে।”
তার এই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর মানুষের মনে ফেরায় স্বস্তি। কম্পন থেমে গেলে সবাই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের পর আবার শুরু হয় শুটিং। একজন দর্শকের মুখে শোনা গেল- ‘ভূমিকম্পেও শান্ত! রিয়েল হিরো শাকিব ভাই।’
‘সোলজার’ সিনেমায় শাকিব খানের নায়িকা তানজিন তিশা। এছাড়া আরও রয়েছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীসহ অনেকে।
আরও পড়ুন:
বিরল রোগে ভুগছেন ‘দঙ্গল’ অভিনেত্রী
আলিয়ার বিরুদ্ধে গল্প চুরির অভিযোগ
মতিঝিলের রাস্তাজুড়ে এমন দিন অনেকেই জীবনে প্রথম দেখলেন-সিনেমার শুটিং, আন্দোলনের দৃশ্য, তারকার উপস্থিতি, আর তার মধ্যেই হঠাৎ ভূমিকম্প! সব মিলিয়ে এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে রইল সবার মনে।
এমএমএফ/এএসএম