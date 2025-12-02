প্রেমের গুঞ্জন উসকে দিলেন ম্রুণাল ঠাকুর
বলিউড অভিনেত্রী ম্রুণাল ঠাকুর সাম্প্রতিক প্রেমের জল্পনা-কল্পনা নিয়ে এবার সরাসরি কিছু না বললেও, ইনস্টাগ্রামে একটি হাস্যরসপূর্ণ পোস্টের মাধ্যমে গুঞ্জন উসকে দিয়েছেন।
রোববার (৩০ নভেম্বর) তিনি একটি ভিডিও শেয়ার করেন, যেখানে দেখা যায় ম্রুণাল আরাম করে বসে আছেন এবং তার মা মাথায় তেল দিয়ে ম্যাসাজ দিচ্ছেন। ভিডিওর ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ওরা বলে, আমরা হাসি। পুনশ্চ: গুঞ্জন মানে বিনা মূল্যে জনসংযোগ, আর আমি বিনা মূল্যের জিনিস ভালোবাসি!’ কোনো নাম উল্লেখ না করলেও সময় এবং সাম্প্রতিক জল্পনা-কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে এটি ইঙ্গিত করছে যে, তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে উত্থাপিত আলোচনা লক্ষ্য করেই এই পোস্ট।
সামাজিক মাধ্যমে কয়েক সপ্তাহ ধরেই ম্রুণালের সঙ্গে ক্রিকেটার শ্রেয়াস আইয়ার এবং অভিনেতা ধানুশের নাম জড়িয়ে নানা পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। ‘সন অফ সারদার ২’ প্রিমিয়ারে ম্রুণাল ও ধানুশের একসঙ্গে উপস্থিতি এই গুজবকে আরও উসকে দিয়েছে।
এ পর্যন্ত ম্রুণাল বা তার টিম কারও পক্ষ থেকে প্রেমের বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে নতুন পোস্ট থেকে স্পষ্ট-অমূলক জল্পনা-কল্পনা উড়িয়ে হাস্যরসের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামলাতে তিনি পছন্দ করেন।
ম্রুণালকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘সন অফ সারদার ২’-তে। আগামীতে মুক্তি পাচ্ছে ‘দো দিওয়াানে শহর মে’, যেখানে ম্রুণালের বিপরীতে রয়েছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন রবি উদ্যাবা এবং প্রযোজনা করছে সঞ্জয় লীলা বানশালী, প্রেমা সিং, উমেশ কুমার বনশল ও ভারত কুমার রাঙ্গা।
আরও পড়ুন:
ধর্মেন্দ্রর অগাধ সম্পত্তি রেখে যা চাইলেন তার মেয়ে অহনা
দুবাইয়ে ঋতুপর্ণার নাচ, সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের ঝড়
ম্রুণাল বরাবরই জানিয়ে এসেছেন যে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অযথা গুজব বা অনুমান তাকে বিচলিত করে না। নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী থেকে, তিনি জীবনের অমূলক বিতর্ককে বাধা হতে দিতে চান না।
এমএমএফ/জেআইএম