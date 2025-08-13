সেই পুরনো স্টাইলে বক্স অফিস কাঁপাতে ফিরছেন জোলি
হলিউড তারকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলি অনেকদিন হয় সিনেমায় নেই। সেই বিরতি কাটিয়ে তিনি ফিরে আসছেন আবারও বড় পর্দায়। নতুন গুপ্তচর থ্রিলার ‘দ্য ইনিশিয়েটিভ’ সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন তিনি। ছবিটি পরিচালনা করবেন জোলির পুরোনো সঙ্গী ডগ লাইমান।
এর আগে এই নির্মাতার সঙ্গে জোলি জনপ্রিয় ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস স্মিথ’ সিনেমায় কাজ করেছিলেন। সেই সিনেমা বক্স অফিসে যেমন সাড়া ফেলেছিল তেমনি সেটি পেয়েছিল তুমুল জনপ্রিয়তা। বলা যায়, এটি জোলির ক্যারিয়ারের মাইলফলক সিনেমার একটি।
আবারও তাই সেই পরিচালকের সিনেমায় জোলির যুক্ত হওয়ায় উচ্ছ্বসিত তার ভক্তরা। তাদের প্রত্যাশা, নতুন যাত্রাতেও সাফল্য পাবেন এই পরিচালক-অভিনেত্রী জুটি।
‘দ্য ইনিশিয়েটিভ’ সিনেমার চিত্রনাট্য লিখছেন এফ. স্কট ফ্রেজিয়ার। গল্পের বিস্তারিত এখনো গোপন রাখা হলেও জানা গেছে, এই সিনেমার মাধ্যমে জোলি ফিরবেন ‘সাল্ট’, ‘দ্য ট্যুরিস্ট’ ও ‘ওয়ান্টেড’র সেই স্টাইলিশ অ্যাকশন ঘরানায়। এই ছবিগুলোই অভিনেত্রীকে বক্স অফিসে শীর্ষ তারকাদের কাতারে তুলেছিল।
‘গার্ল, ইন্টারাপটেড’ ছবিতে শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেত্রীর অস্কারজয়ী জোলি সম্প্রতি প্রশংসিত হয়েছেন ‘মারিয়া’ ছবিতে মারিয়া ক্যালাস চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। সামনে মুক্তি পাবে তার অভিনীত ও প্রযোজিত দ্বিভাষিক নাট্যধর্মী ছবি ‘ক্যুচার’ এবং ‘অ্যানশাস পিপল’-এর চলচ্চিত্র রূপ।
পরিচালনাতেও সক্রিয় জোলি নির্মাণ করছেন ‘উইদআউট ব্লাড’ নামের সিনেমা। এতে অভিনয় করছেন সালমা হায়েক ও ডেমিয়ান বিচির।
এলআইএ/জেআইএম