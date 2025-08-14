  2. বিনোদন

অস্কার নিয়ে আগ্রহ নেই ডেনজেলের

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
অস্কার নিয়ে আগ্রহ নেই ডেনজেলের

দুইবারের অস্কারজয়ী হলিউড তারকা ডেনজেল ওয়াশিংটন। ক্যারিয়ারে অনেক আলোচিত ও প্রশংসিত চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। পেয়েছেন নানা পুরস্কার ও স্বীকৃতি। তবে এসব পুরস্কার নিয়ে খুব একটা ভাবেন না তিনি। ততোটা গুরুত্বও দেন না।

এবার এ নিয়ে মুখ খুললেন ডেনজেল নিজেই। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, অস্কারই কেবল নয়, কোনো পুরস্কার নিয়েই তার কোনো আগ্রহ নেই। তার ভাষায়, জীবনের শেষ দিনে এসব পুরস্কার কোনো কাজে আসবে না।

সম্প্রতি ‘হাইয়েস্ট টু লোয়েস্ট’ সিনেমার প্রচারণায় এক সাক্ষাৎকারে ওয়াশিংটন বলেন, ‘আমি অস্কারের জন্য অভিনয় করি না। এসব নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। বহু বছর ধরে কাজ করছি। কখনো এমন হয়েছে, জিতেছি অথচ জেতা উচিত ছিল না। আবার কখনো হারিয়েছি অথচ জেতা উচিত ছিল। মানুষ পুরস্কার দেয়। কিন্তু সত্যিকারের পুরস্কৃত করের ঈশ্বর।’

অস্কার নিয়ে আগ্রহ নেই ডেনজেলের
‘ট্রেইনিং ডে’ সিনেমার জন্য ২০২২ সালে সেরা অভিনেতার অস্কার জেতেন ডেনজেল। সাথে সেরা অভিনেত্রীর অস্কারজয়ী হেলি বেরি’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয় অস্কারগুলো কোথায় রাখি। আমি বলি, অন্যটার পাশে। এটা অহংকার নয়, সত্যি বলছি। জীবনের শেষ দিনে এগুলো আমাকে একটুও উপকার দেবে না।’

এ বছরের শুরুর দিকে ‘গ্ল্যাডিয়েটর ২’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে মনোনয়ন না পাওয়া নিয়ে অনেকে তাকে ‘অস্কার স্নাব’ বলেছেন। কিন্তু ওয়াশিংটন তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। তিনি মজা করে বলেন, ‘আপনি কি মজা করছেন? আহা! আমি খুব মন খারাপ করেছি! আমি খুশি যারা মনোনয়ন পেয়েছে। আর আমি যা করছি তাতেই খুশি।’

অস্কার নিয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ না দেখানো তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। তার ‘ট্রেইনিং ডে’ ছবির সহ-অভিনেতা ইথান হক একবার জানান, অস্কার আসরে সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার হারানোর পর ওয়াশিংটন তাকে বলেছিলেন, ‘হারাটাই ভালো হয়েছে। তুমি কোনো পুরস্কারকে উঁচু না করে বরং তোমার কারণে পুরস্কারের মর্যাদা উঁচু হচ্ছে।’

ওয়াশিংটন অভিনীত ‘হাইয়েস্ট টু লোয়েস্ট’ সিনেমাটি আগামী ১৫ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পাবে।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

হিরো-আলম
মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

সিনেমা
১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

বলিউড