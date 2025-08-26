অ্যাভেঞ্জার্সে চমক নিয়ে ফিরবে ভয়ংকর থানোস

অ্যাভেঞ্জার্সে চমক নিয়ে ফিরবে ভয়ংকর থানোস
মার্ভেল স্টুডিওসের পরবর্তী বৃহৎ চলচ্চিত্র ‘অ্যাভেঞ্জারস: ডুমসডে’ নিয়ে উত্তেজনার শেষ নেই। ২০২৬ সালের জুলাইয়ে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’র পাশাপাশি এই ছবি মার্ভেল ভক্তদের জন্য এক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তার ভিড়ে এলো নতু্ন খবর, জোশ ব্রোলিন নাকি আবার থানোসের চরিত্রে ফিরে আসছেন!
থানোস মার্ভেল চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী খলনায়ক। তিনি প্রতিটি অ্যাভেঞ্জারকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন এমনভাবে যে টনি স্টার্ক পর্যন্ত নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছিল তাকে পরাজিত করতে। এখন প্রশ্ন উঠছে, ‘অ্যাভেঞ্জারস: ডুমসডে’ ছবিতে থানোস কি ফেরত আসবেন?
যদিও টনি স্টার্কের হাতে থানোস মহাবিশ্ব থেকে মুছে গেছেন। তবে মার্ভেল স্পয়লার সূত্রে জানা গেল, ‘ডুমসডে’ ছবিতে থানোসের ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও অফিসিয়াল কোনো ঘোষণা নেই এ ব্যাপারে। কিন্তু থানোসের উপস্থিতি নিয়ে গুঞ্জন ইতিমধ্যেই মার্ভেল ভক্তদের মধ্যে আলোড়ন তৈরি করেছে।
আরেকটি মজার খবর হলো, ভক্তদের তৈরি একটি ভিডিওতে থানোস ও ডক্টর ডুমের মুখোমুখি দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। ভিডিওতে ডুম একক আঘাতে থানোসকে পরাস্ত করছেন। ‘ডুমসডে’ ছবিতে এই ধরণের সংঘর্ষ দেখানোর সম্ভাবনা থাকায় দর্শকদের কৌতূহল বেড়েই চলছে।
ডক্টর ডুম এবং থানোসের মুখোমুখি সংঘর্ষ মার্ভেলের সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি চরিত্রের শক্তি প্রদর্শনের এক অসাধারণ সুযোগ হতে পারে। সেখানে ডুমকে দেখা যাবে থানোসকে পরাজিত করতে।
এলআইএ/এমএস