ইসরায়েলকে সমর্থন করে খেসারত দিলেন অভিনেত্রী

ইসরায়েলকে সমর্থন করে খেসারত দিলেন অভিনেত্রী

প্রকাশিত: ০২:৫৯ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চলমান গাজা আগ্রাসনে সারা বিশ্বের মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছেন। ধর্ম, বর্ণ কিংবা সীমান্তের পরিচয় ডিঙিয়ে মানবতার টানে শোবিজের অনেক তারকাই ফিলিস্তিনে বর্বরোচিত হামলার জন্য ইসরায়েলের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। বিপরীতে ইসরায়েলকে প্রকাশ্য সমর্থন জানিয়েছেন কিছু তারকা। তাদের একজন ‌‘ওয়ান্ডার ওম্যান’খ্যাত গাল গ্যাদত।

এ কারণে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন হলিউড অভিনেত্রী। তাকে ‘ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৫’-এ বয়কটের ডাক এসেছে। অনেক প্রযোজক, তারকা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, গাল গ্যাদত উৎসবে যেন অশং না নেন। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখে বাধ্য হয়ে এবারের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিনেত্রী।

গাল গ্যাদত ভেনিসে আসার কথা ছিল তার নতুন সিনেমা ‘ইন দ্য হ্যান্ড অব দান্তে’-এর প্রিমিয়ারে অংশ নিতে। তবে ইসরায়েলি হামলার সমর্থনে তার আগের মন্তব্য এবং অবস্থান ঘিরে ইতোমধ্যে ইউরোপজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। তার সহশিল্পী জেরার্ড বাটলারও একই কারণে সমালোচিত হচ্ছেন।

বিক্ষোভের আশঙ্কায় উৎসব আয়োজকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা মনে করছেন, গাল গ্যাদতের উপস্থিতি বিক্ষোভকারীদের জন্য ‘প্রতীকী প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দু’ হয়ে উঠতে পারে। শনিবার রেড কার্পেটে বড় ধরনের প্রতিবাদ কর্মসূচি দেখা গেছে। এর আগে বুধবারও হাজারও মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে উৎসবের চারপাশে।

‘ভেনিস ফর প্যালেস্টাইন’ নামের একটি সংগঠন আয়োজকদের কাছে গাল গ্যাদত ও জেরার্ড বাটলারসহ যেসব শিল্পী প্রকাশ্যে ইসরায়েলকে সমর্থন করছেন, তাদের আমন্ত্রণ বাতিলের দাবি তোলে। তবে উৎসবের পরিচালক আলবের্তো বারবেরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ‘আমরা কোনো শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো থেকে বিরত থাকিনি এবং করব না। যদি তারা আসতে চান তাঁদের স্বাগত জানানো হবে। না এলে সেটাও তাদের সিদ্ধান্ত।’

তবে তিনি এও বলেন, ‘গাজা ও ফিলিস্তিনে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে তা মেনে নেয়া যায় না। বিশেষ করে শিশু ও বেসামরিক মানুষের মৃত্যু আমাদের গভীরভাবে ব্যথিত করছে। এই যুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত এমন প্রাণহানি চলতেই থাকবে। তাই সবার উচিত যুদ্ধটি একেবারে বন্ধ করা।’

এদিকে গাল গ্যাদতের পক্ষ নিয়ে ইতালির রাজনৈতিক দল ‘ফোর্যা ইতালিয়া’র নেত্রী ও বিদেশবিষয়ক বিভাগের উপপ্রধান ইসাবেলা দে মন্তে বলেন, ‘সংস্কৃতি বিভাজনে বিকশিত হয় না। এটি সংলাপের মাধ্যম। গাল গ্যাদতের উপস্থিতির বিরোধিতা করা একপাক্ষিক মানসিকতা প্রকাশ করে। এটা হতে পারে না। যারা বিক্ষোভ করছেন, তাদের চোখে গাদোতের একমাত্র অপরাধ হলো তিনি ইসরায়েলি। এটি কোনো যুক্তিসংগত কারণ হতে পারে না। প্রত্যেকেরই নিজের জাতি নিয়ে পক্ষ নেয়ার ও গর্ব করার অধিকার রয়েছে। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব সবার, একে সম্মান দেখানো উচিত।’

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে ২৭ আগস্ট থেকে। এটি চলবে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ইতালির ভেনিস লিদোতে আয়োজিত এই উৎসবকে ঘিরে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের আগ্রহ থাকে তুঙ্গে।

