  2. বিনোদন

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে গিয়ে বিপদে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে গিয়ে বিপদে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি
যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে গিয়ে বিপদে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

হলিউড তারকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলি সম্প্রতি ইউক্রেনে সফর করেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে তার এই সফর কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্ম দিয়েছে। জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে এটি জোলির ইউক্রেনে দ্বিতীয় সফর। সেখানে গিয়ে বিপদেই পড়েছেন তিনি।

২০২২ সালে রাশিয়ার আক্রমণের পর জোলি প্রথমে লভিভে গিয়েছিলেন। এবার তিনি আরও বিপজ্জনক অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ ইউক্রেনের সম্মুখসারির শহর খেরসন। সফরের সময় তিনি কয়েকটি শিশু হাসপাতাল, প্রসূতি ওয়ার্ড এবং জরুরি পরিষেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

আরও পড়ুন
বয়স বেড়ে যাওয়ায় যা বললেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি
বাংলাদেশ প্রশংসনীয় মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে : অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা গেছে, জোলি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেট পরে শিশুদের সঙ্গে হাসিমুখে সময় কাটাচ্ছেন।

তবে সফরের মাঝেই ঘটে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম পলিটিকো জানায়, জোলির দলের এক সদস্য একটি চেকপোস্টে আটক হন। তাকে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই আটক ব্যক্তি জোলির ড্রাইভার।

জানা গেছে, জোলির এই সফর ইউক্রেন সরকারের সঙ্গে সমন্বয় ছাড়া করা হয় এবং তিনি হেঁটে দেশে প্রবেশ করেছিলেন। পরবর্তীতে ইউক্রেনীয় আর্মি ল্যান্ড ফোর্সেস এই ঘটনার বিষয়ে একটি বিবৃতি শেয়ার করেন, যা দ্রুত মুছে ফেলা হয়। তারা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত বা অস্বীকার করেননি।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম