বেশি বয়সী পুরুষের সঙ্গে যে কারণে সম্পর্কে জড়ান এই অভিনেত্রী

বেশি বয়সী পুরুষের সঙ্গে যে কারণে সম্পর্কে জড়ান এই অভিনেত্রী
বলিউড অভিনেত্রী সিডনি সুইনি শুধু অভিনয়ের জন্যই নয়, ব্যক্তিগত জীবন ও প্রেমের বিষয়েও আলোচনায় থাকেন। ২৮ বছর বয়সী এই তারকা সম্প্রতি ৪৪ বছর বয়সী সংগীত উদ্যোক্তা স্কুটার ব্রৌনের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক শুরু করেছেন। এর আগে তিনি ব্যবসায়ী জনাথন দাভিনোর সঙ্গে সাত বছর সম্পর্ক রাখতেন। এই যুগল ‘ফিফটি-ফিফটি ফিল্মস’ নামের একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন।
সিডনির ক্ষেত্রে বয়সে বড় পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে প্রশ্ন থাকলেও, সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ও যৌন-মনোবিজ্ঞানী সোফি রোস বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রায় ১৮ বছর ধরে এই বিষয়ে কাজ করা সোফি রোসের মতে, এই ধরনের আকর্ষণ আসলে বয়সের কারণে নয়, বরং মানসিক নিরাপত্তা, স্থিতি ও আবেগীয় পরিপক্বতার প্রতি টান থেকে আসে।
সোফি বলেন, “যারা সম্পর্কের স্থায়িত্ব নিয়ে অনিশ্চিত, তারা প্রায়ই এমন সঙ্গী খোঁজেন, যিনি স্থির ও নির্ভরযোগ্য। বড় বয়সের মানুষ প্রায়ই সেই নিরাপত্তা দিতে পারেন। এটি সবসময় কোনো মানসিক আঘাতের ফল নয়; অনেক সময় কেউ বয়সের তুলনায় পরিণত হয় এবং সমবয়সী সঙ্গীকে যথেষ্ট পরিপক্ব মনে করেন না।”
সিডনি স্বয়ংও অতীতের কঠিন অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন- শৈশবে মা-বাবার বিচ্ছেদ, আর্থিক সংকট, এবং ১৬ বছর বয়সে পুরো পরিবারকে নিয়ে এক রুমের হোটেলে থাকা। সোফি রোসের মতে, এমন অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে সম্পর্কের নির্বাচনে প্রভাব ফেলে।
তবে উল্টো বিষয়টিও ঘটতে পারে। রোস জানান, যারা ছোটবেলায় পরিবারের দায়িত্বে থাকেন, পরিণত বয়সেও এমন সম্পর্ক খুঁজে পান যেখানে তারা অন্যকে যত্ন নিতে পারেন। মূল বিষয় হলো সচেতনতা-যদি দুই পক্ষই সম্পর্কের ভিত্তি পারস্পরিক সম্মান, সমান মর্যাদা এবং সুস্পষ্ট যোগাযোগের ওপর রাখে, তাহলে বয়সের পার্থক্য কোনো বাধা নয়।
সোফি আরও বলেন, “সিডনি সুইনি প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলারের মালিক, তাই কারও ওপর নির্ভরশীল নন। এই সম্পর্কগুলো ক্ষমতার জন্য নয়, বরং মানসিক সামঞ্জস্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।”
আরও পড়ুন
৩০ লাখ টাকার আংটিতে বাগদান সেরেছেন রাশমিকা
যে কারণে উতলা হয়ে আছেন রাশমিকা
সম্প্রতি সাবেক প্রেমিক দাভিনোর সঙ্গে তীব্র মতবিরোধের পর সিডনিকে প্রকাশ্যে চিৎকার করতে দেখা যায়। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হওয়া সমালোচনার মধ্যেও, তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক এখনো টিকিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের প্রযোজনা সংস্থা সম্প্রতি ‘ক্রিস্টি’ নামে এক নারী মুষ্টিযোদ্ধার জীবনীচিত্র তৈরি করেছে। এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, সম্পর্কের সমাপ্তি দুজনকেই ব্যথিত করেছে, তবে পেশাগতভাবে তারা এখনো সংযুক্ত।
এমএমএফ/জেআইএম