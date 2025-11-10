৯৮ বছরে মারা গেলেন ‘ডাইনাস্টি’ তারকা বেটি হারফোর্ড
হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বেটি হারফোর্ড আর নেই। গত ২ নভেম্বর (রবিবার) তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওয়েন্ডি মিচেল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে এই খবর নিশ্চিত করেন।
বেটি হারফোর্ড টেলিভিশনের জনপ্রিয় সিরিজ ‘দ্য পেপার চেজ’ এবং ‘ডাইনাস্টি’-তে অভিনয় করে ব্যাপক পরিচিতি পান। ‘দ্য পেপার চেজ’-এ তিনি আইন বিভাগের শিক্ষক চার্লস ডব্লিউ কিংসফিল্ডের সচিবের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সিরিজটি ১৯৭৮ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সিবিএস চ্যানেলে এবং পরে ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত শোটাইমে প্রচারিত হয়।
আরও পড়ুন
১৯৩৬ এর জেরুজালেম থেকে ২০২৪ এর গাজা, অস্কারে ফিলিস্তিনের ৩ সিনেমা
রোমান্সের জাদু ছড়ালেন শাহরুখের পাকিস্তানি নায়িকা মাহিরা
অন্যদিকে, ‘ডাইনাস্টি’ ধারাবাহিকে তিনি হিল্ডা গানারসন চরিত্রে অভিনয় করেন। সেটি ১৯৮১ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত চলা ৩৪টি পর্বে প্রচার হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে ‘ডাইনাস্টি: দ্য রিইউনিয়ন’ নামের বিশেষ পর্বেও তাকে দেখা যায়।
নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী এই অভিনেত্রী ১৯৫০-এর দশকে ‘ক্রাইম ক্লাসিকস’ ও ‘গানস্মোক’ সিরিজের মাধ্যমে টেলিভিশনে অভিনয় শুরু করেন। এরপর তিনি ‘অ্যালফ্রেড হিচকক প্রেজেন্টস’, ‘দ্য টোয়াইলাইট জোন’, ‘ড. কিলডেয়ার’, ‘দ্য বিগ ভ্যালি’, ‘ফায়ারসাইড থিয়েটার’সহ বহু জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে অভিনয় করেছেন।
তার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘স্পার্টাকাস’, ‘দ্য চায়না সিনড্রোম’, ‘রুম ২২২’, ‘সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৫৫’ এবং ‘সাইনপোস্ট টু মার্ডার’।
বেটি হারফোর্ডের পরিবারে রয়েছেন তার ছেলে ক্রিস (প্রয়াত স্বামী অলিভার অ্যান্ড্রুসের সন্তান) এবং কয়েকজন নাতি-নাতনি।
দীর্ঘ সাত দশকের অভিনয়জীবনে বেটি হারফোর্ড ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা দুই জায়গাতেই দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন।
এলআইএ/এএসএম