৪০ বছরের সেরা আয়ের রেকর্ড গড়লো ‘প্রিডেটর: ব্যাডল্যান্ডস’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১৫ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য বড় খবর বটে। ‘প্রিডেটর: ব্যাডল্যান্ডস’ প্রথম সপ্তাহেই বিশ্বজুড়ে ৮০ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। ড্যান ট্রাক্টেনবার্গ পরিচালিত ছবিটি প্রিডেটর ফ্র্যাঞ্চাইজির ৪০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল উদ্বোধনী আয়ের রেকর্ড গড়েছে।

ভ্যারাইটি জানিয়েছে, এর আগে ২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দ্য প্রিডেটর’ উদ্বোধনী সপ্তাহে ৭৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে নতুন পর্ব ‘ব্যাডল্যান্ডস’। তবে এই রেকর্ড মাত্র তিনদিনেই হয়েছে। ৭ নভেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমা সপ্তাহ শেষ করবে আরও মোটা আয়ের ঘরে পৌঁছে, সেটা অনুমান করাই যায়।

উত্তর আমেরিকার বাজারে একাই ছবিটি আয় করেছে ৪০ মিলিয়ন ডলার। বাকি ৪০ মিলিয়ন এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে। বিশেষ করে চীন, যুক্তরাজ্য ও মেক্সিকোতে ছবিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করেছে।

‘প্রিডেটর: ব্যাডল্যান্ডস’ হলো সিরিজের নবম সিনেমা। এতে দেখানো হয়েছে ডেক নামের এক তরুণ প্রিডেটরের গল্প। তিনি তার বাবার কাছে নিজের শক্তির প্রমাণ দিতে চান। তার একমাত্র লক্ষ্য ‘কালিস্ক’ নামের প্রায় অজেয় এক প্রাণিকে পরাজিত করা। সেই প্রাণি বাস করে রহস্যময় গ্রহ ‘জেনা’-তে।

ডিমেট্রিয়াস শুস্টার কোলোমাতাঙ্গি ও এল ফ্যানিং অভিনীত ছবিটি PG-13 রেটিং পেয়েছে। এটি সবশ্রেণির দর্শকদের কাছে ছবিটির জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। সমালোচক ও দর্শক উভয় মহলেই ছবিটি ইতিবাচক পর্যালোচনা পাচ্ছে।

প্রিডেটর সিরিজের ইতিহাসে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যেখানে অ্যাকশন, ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট ও নতুন প্রজন্মের দর্শকদের আগ্রহ একসঙ্গে মিশে গেছে।

