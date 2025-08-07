  2. বিনোদন

হিরো আলমকে তালাক দিলেন রিয়া মনি

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৭ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
হিরো আলমকে তালাক দিলেন রিয়া মনি
হিরো আলম ও রিয়া মনি।

বাবার মৃত্যুর সময় পাশে না থাকার অভিযোগ তুলে স্ত্রী রিয়া মনির সঙ্গে সংসার না করার ঘোষণা দিয়েছিলেন আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলম। তার অভিযোগ, মুমূর্ষু বাবাকে নিয়ে তিনি হাসপাতালে প্রায় এক মাস অবস্থান করলেও স্ত্রী রিয়া মনি তার বাবাকে দেখতে আসেননি। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে লাশও দেখতে যাননি।

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনে অনেকদিন ধরেই হতাশায় মগ্ন হিরো আলম। হতাশ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন তিনি। তখন সবাইকে চমকে দিয়ে হিরো আলমের পাশে দাঁড়ান রিয়া মনি। তার যত্ন নেন এবং সুস্থ করে তোলেন। যখন সবকিছু ঠিক হওয়ার পথে তখনই আবার ছন্দপতন এই আলোচিত জুটির। হিরো আলমকে তালাক দিয়েছেন তার স্ত্রী রিয়া। তিনি নিজেই এই তথ্য জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

বুধবার মধ্যরাতে এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে হিরো আলম অভিযোগ করেন, তার স্ত্রী কথিত প্রেমিক ম্যাক্স অভির সঙ্গে কক্সবাজারে হোটেলে রাত কাটাচ্ছেন। সেই সঙ্গে রিয়া মনি ও ম্যাক্স অভির দুটি ছবিও শেয়ার করেন তিনি। যা ঘিরে শুরু হয় তুমুল আলোচনা।

এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে রিয়া মনি জানান, তিনি হিরো আলমকে তালাক দিয়েছেন।

ম্যাক্স অভির সঙ্গে কক্সবাজারে যাওয়ার কথা স্বীকার করে রিয়া মনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘একটা কাজে কক্সবাজারে গিয়েছিলাম। তবে এখন ঢাকায় আছি। হিরো আলমের সঙ্গে সংসার করার মতো অবস্থা আর নেই। সে আগের চেয়ে বেশি রকমের সমস্যা তৈরি করছে। তাই আজকে আইনি প্রক্রিয়া মাধ্যমে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছি।’

ডিভোর্স বিষয় হিরো আলমের কাছে জানতে চাইলে তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি তো এখনো ডিভোর্সের বিষয় জানি না। তবে আজকে (বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট) দুপুরে সংবাদ সম্মেলন অনেক কিছু জানাব।’

হিরো আলম আরও বলেন, ‘আগের সবকিছু্র জন্য রিয়া মনি ক্ষমা চেয়েছিল। আমিও ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। সে কয়েক দিন আগে বললো, ‘চলো, বগুড়ায় চলে যাবো’। আমি বাড়ি ঠিক করতে বগুড়ায় চলে আসি। এরপর সে অভির সঙ্গে কক্সবাজার চলে গেছে। তারপর আমিও সেখানে চলে যাই। কিন্তু তাদের পাইনি। তারা সেই জায়গায় থেকে পালিয়ে এসেছে। এভাবে সংসার হয় না।’

হিরো আলম বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে তার ফেসবুকে লেখেন, ‘রিয়া মনি ও ম্যাক্স অভির ছবি। আবারও কট খাইলেন। তারা বর্তমানে কক্সবাজার হোটেলে আছেন।’

ওই পোস্টের পর দুজনকে নিয়ে একাধিক পোস্ট করেন হিরো আলম। যেখানে একটি পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, ‘রিয়া মনি মাঝে মাঝে হোটেলে রাত কাটাতেন আমাকে ডিভোর্স না দিয়ে। অবৈধ পরকীয়া করে আবারও তার প্রমাণ হলো। কক্সবাজার আজকে ধরা পড়েছে হোটেলে অভির সঙ্গে।’

এই পোস্টের সঙ্গে হোটেল রুমের একটি ভিডিও শেয়ার করেন হিরো আলম।

এমআই/এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

স্ত্রী রিয়া মনির ভিডিও ফাঁস করলেন হিরো আলম

স্ত্রী রিয়া মনির ভিডিও ফাঁস করলেন হিরো আলম

হিরো-আলম
১৮ বছরের সংসার শেষ, এবার যে নায়িকার প্রেমে মজলেন ধানুশ

১৮ বছরের সংসার শেষ, এবার যে নায়িকার প্রেমে মজলেন ধানুশ

বলিউড
দিতিপ্রিয়ার অভিযোগে স্ক্রিনশট ফাঁস করলেন জীতু, বাড়ছে দ্বন্দ্ব

দিতিপ্রিয়ার অভিযোগে স্ক্রিনশট ফাঁস করলেন জীতু, বাড়ছে দ্বন্দ্ব

কলকাতা