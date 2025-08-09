  2. বিনোদন

বুবলী-জীবনের বাজিমাত, ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে কোনালের ‘ময়না’

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২০ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
বুবলী-জীবনের বাজিমাত, ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে কোনালের ‘ময়না’

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বলিউডের আলোচিত ছবি ‘সাইয়ারা’-র গান ইউটিউব মিউজিক ট্রেন্ডিংয়ে শীর্ষে ছিল। চলতি সপ্তাহে সেটি টপকে এখন সবার উপরে বাংলাদেশের জনপ্রিয় গায়িকা কোনালের গাওয়া ‘ময়না’। মুক্তির চার দিনের মধ্যেই গানটি ঝড় তুলেছে সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউবে।

এই গানের মডেল হয়ে প্রথমবারের মতো মিউজিক ভিডিওতে দেখা দিলেন চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন শরাফ আহমেদ জীবন। তাদের উপস্থিতি গানটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে বুবলীর গ্ল্যামার মন ছুঁয়েছে দর্শকের। ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে প্রশংসা ভেসে যাচ্ছে বুবলী-জীবন জুটির পারফর্ম।

এই মুহূর্তে ইউটিউবে ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে রয়েছে ‘ময়না’। সাইয়ারার শিরোনাম সংগীতটি নেমে গেছে তিন নম্বরে। দুই নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে ‘পরম সুন্দরী’ সিনেমার ‘পরদেশিয়া’ গানটি।

‘ময়না’ মুক্তির পর থেকেই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম রিলস, টিকটক ও ইউটিউবে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে। শুধু ইউটিউবেই গানটির ভিউ এক মিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। মন্তব্য পড়েছে প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি। সেখানে নেটিজেনরা গানটির সিনেম্যাটিক ধাঁচ, সুর ও ভিডিও নির্মাণের প্রশংসা করেছেন।

বুবলী-জীবনের বাজিমাত, ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে কোনালের ‘ময়না’

গানটির গীত রচনা করেছেন আসিফ ইকবাল, সুর-সংগীত করেছেন কলকাতার আকাশ সেন। ভিডিও নির্মাণ করেছেন তানিম রহমান অংশু। কোনালের সঙ্গে গানটির একাংশে কণ্ঠ দিয়েছেন নিলয়।

ভিডিওটি শুরু হয় ব্রেকিং নিউজ দৃশ্য দিয়ে। সেখানে জানানো হয়, এফডিসির ৯ নম্বর ফ্লোরে শুটিং করতে গিয়ে একদল দুর্বৃত্তের হাতে জিম্মি বুবলী। এরপর আবির্ভূত হন জিম্মিকারী দলের প্রধান জীবন। তার হাতে পিস্তল, গায়ে বুবলীর ছবিওয়ালা জামা, আর সংলাপে বুবলীর প্রতি নিজের মোহের প্রকাশ। তারপরেই নাচের তালে তালে জমে ওঠে ‘ময়না’।

কোনাল গানটির সাফল্যে উচ্ছ্বসিত, বললেন, ‘দর্শক-শ্রোতারা গানটিকে আপন করে নিয়েছেন এটা আমাদের টিমের সবার পরিশ্রমের স্বার্থকতা।’

বুবলীও দর্শকদের ভালোবাসা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ‘এই কাজটি আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। ভালো লাগছে গানটি দর্শক পছন্দ করায়।’

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

দেশটা এক অনন্য শত্রুর দেশ: খায়রুল বাসার

দেশটা এক অনন্য শত্রুর দেশ: খায়রুল বাসার

রাজনীতি
কমছে ‘সাইয়ারা’ ঝড়, ৩ সপ্তাহে কত আয় করেছে সিনেমাটি

কমছে ‘সাইয়ারা’ ঝড়, ৩ সপ্তাহে কত আয় করেছে সিনেমাটি

বলিউড
নতুন কিছু নিয়ে শিগগির ফিরে আসছি: শাকিব খান

নতুন কিছু নিয়ে শিগগির ফিরে আসছি: শাকিব খান

শাকিব-খান