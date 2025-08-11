  2. বিনোদন

মা হওয়ার অর্থ জানিয়ে ভাইরাল কিয়ারা

প্রকাশিত: ১২:০৭ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
কিয়ারা আদবাণী। ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি কিয়ারা আদবাণী এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রার ঘর আলো করে এসেছে কন্যা সন্তান। তারা চলতি বছরের ১৫ জুলাই বাবা-মা হয়েছেন। সন্তানের জন্মের পর তাদের দুজনের বাড়িতেই আনন্দময় পরিবেশে দিন কাটাচ্ছেন। তার কন্যার জন্মের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে কিয়ারা একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। যা নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

গভীর রাতে কিয়ারা আদবাণী তার ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় মা হওয়ার আসল অর্থ জানিয়েছেন। কিয়ারা একটি পোস্ট রি-শেয়ার করেছেন, যেখানে লেখা ছিল, ‘আমি তোমার ডায়াপার বদলাচ্ছি, তুমি আমার পৃথিবী বদলে দাও। এটা সত্যি।’ মা হিসেবে তার নতুন ভূমিকার আনন্দ এবং ক্লান্তি কিয়ারা খুব ভালোভাবে প্রকাশ করেছেন। পোস্টে তিনি একটি হার্ট ইমোজিও শেয়ার করেছেন।

চলতি বছরের ১৫ জুলাই সিদ্ধার্থ মালহোত্রা তার অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রামে তার মেয়ের জন্মের কথা জানান। একটি পোস্ট শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের এই দিনটা আবেগে ভরা ছিল, কারণ এখন আমাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। আমাদের একটি মেয়ে আছে। আপনাদের সবার কিয়ারা এবং সিদ্ধার্থ।’

এই পোস্টের ক্যাপশনে, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা একটি হাত জোড় করা ইমোজি, একটি হার্ট হৃদয় এবং একটি চোখের ইমোজি শেয়ার করেছেন।

কাজের সূত্রে, কিয়ারাকে শিগগিরই ‘ওয়ার ২’ সিনেমায় দেখা যাবে। এ সিনেমায় কিয়ারার পাশাপাশি রয়েছেন জুনিয়র এনটিআর। অন্যদিকে হৃতিক রোশন মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন। সিনেমাটি মুক্তি পাবে চলতি বছরের ১৪ আগস্ট। ‘ওয়ার’ পরিচালনা করছেন অয়ন মুখোপাধ্যায়।

অন্যদিকে সিদ্ধার্থকে ‘পরম সুন্দরী’তে দেখা যাবে। সেখানে তার সঙ্গে জাহ্নবী কাপুরকে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে। এই সিনেমাটিও চলতি মাসে মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে।

