স্ত্রী ও তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলা করছেন হিরো আলম
স্ত্রী রিয়া মনি এবং তার কথিত প্রেমিক ম্যাক্স অভির বিরুদ্ধে বগুড়া সদর থানায় ও আদালতে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আলোচিত কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম। সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে মুঠোফোনে তিনি নিজেই এ খবর নিশ্চিত করেন।
হিরো আলম জানান, তিনি রিয়া মনি ও ম্যাক্স অভির বিরুদ্ধে অপহরণ ও মানহানির অভিযোগ এনে দুটি মামলা করতে চলেছেন। এর মধ্যে বগুড়া সদর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আদালতে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
হিরো আলম বলেন, ‘ম্যাক্স অভি ও রিয়া মনি অবৈধ কাজ করেছে। তারা মিথ্যা কথা বলে রিয়া মনিকে নিয়ে গেছে। আমি রিয়া মনিকে ডিভোর্স দিইনি। রিয়া মনি আর ম্যাক্স অভি বন্ধু হলে তাদের কক্সবাজারে যেতে হবে কেন? আমি চাই তাদের ডিএনএ পরীক্ষা করা হোক, শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে কি না তা দেখা হোক।’
বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির বলেন, ‘অভিযোগের বিষয়টি আমি শুনেছি। অভিযোগপত্র হাতে পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এর আগে, গত মাসে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন হিরো আলম। তখন তার তৃতীয় স্ত্রী রিয়া মনির সাথে আবার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু মাস না পেরোতেই আবারও তাদের সম্পর্কের টানাপড়েন সামনে এলো। হিরো আলম ফেসবুকে একাধিক পোস্ট দিয়ে অভিযোগ করেন, তার স্ত্রী প্রেমিক ম্যাক্স অভির সঙ্গে কক্সবাজারে একটি হোটেলে রাত কাটাচ্ছেন। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা।
এরপর হিরো আলমকে তালাক দিয়েছেন বলে ঘোষণা দেন রিয়া মনি।
এলবি/এলআইএ/এমএস