এবার স্ত্রীর প্রেমিককে গণধোলাই দিতে বললেন হিরো আলম

প্রকাশিত: ০৫:৩৪ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
দেশের আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলম। গত কয়েকমাস ধরে তার স্ত্রীকে ঘিরে নানা ঘটনা সবারই জানা। হিরো আলমের নতুন অভিযোগ, তার স্ত্রী রিয়া মনি কক্সবাজারে রাত কাটাচ্ছেন প্রেমিক ম্যাক্স অভির সঙ্গে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল থেকেই ফেসবুকে একাধিক পোস্ট দিয়ে বিষয়টি জানান হিরো আলম। এরপর রিয়া মনি জানান তিনি হিরো আলমকে তালাক দিয়েছেন। মূলত সেই কথা শোনেই বেজায় চটেছেন হিরো আলম।

আজ (১১আগস্ট) দুপুরে হিরো আলম তার ফেসবুক পোস্টে তার স্ত্রী রিয়ার কথিত প্রেমিক ম্যাক্স অভিকে গণধোলাই দিতে বললেন। তিনি তার ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘ম্যাক্স অভি রিয়া মনিকে নিয়ে বর্তমানে বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জ পাতার হাট বাজারে অবস্থান করছে। ম্যাক্স অভিকে দেখলেই আমার ভক্তরা গণধোলাই দেবেন।’

এদিকে স্ত্রী রিয়া মনি বিষয়টা নিয়ে বলেন, ‘সে পাগলামি করেই যাচ্ছে। তার পরিবারে সঙ্গে কথা হয়েছে। হিরো আলমকে বুঝাচ্ছে তারা। কিন্তু সে তো বুঝছে না। আমি তো তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি। তারপর কেন সে এই রকম করছে বুঝতে পারছি না।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি এখন ঢাকাতেই আছি। দুই একদিনের মধ্যে বিষয়টা পরিষ্কার করতে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলব। এভাবে তো কোনো কিছু চলতে পারে না। তাকে আমার ভালো লাগেছে না। তাই আমি তালাক দিয়ে দিয়েছি। কোনো পাগলের সঙ্গে সংসার করা যায় না।’

ম্যাক্স অভির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে রিয়া মনি বলেন, ‘ম্যাক্স অভি আমার ভালো বন্ধু।’

দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কের টানাপড়েন যাচ্ছে হিরো আলম ও তার স্ত্রী রিয়া মনির। আলমের বাবার মৃত্যুর পর থেকেই এই বিবাদ সামনে আসে। এরপর একাধিকবার রিয়া মনির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন আলম। রিয়া মনির বিরুদ্ধে থানায় মামলাও করেছেন হিরো আলম। সেই মামলায় গ্রেফতারও করা হয় রিয়া মনিকে। তবে এর পরদিন জামিন পান তিনি।

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েনে অনেকদিন ধরেই হতাশায় মগ্ন হিরো আলম। তাই তিনি হতাশায় আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন। তখন সবাইকে চমকে দিয়ে রিয়া মনি হিরো আলমের পাশে দাঁড়ায়। তার যত্ন নেয়, সুস্থ করে তোলে। যখন সবকিছু ঠিক হবার পথে তখনই আবার ছন্দপতন এই আলোচিত জুটির।

