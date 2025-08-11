  2. বিনোদন

সহকারীকে হয়রানির অভিযোগে যা বললেন রেদওয়ান রনি

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৫ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকির সিইও, নির্মাতা রেদওয়ান রনির বিরুদ্ধে পেশাগত হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং মিডিয়া সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কাজের সুযোগে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে অভিযোগ জানান নির্মাতা শৌভ রহমান রনি। তিনি এক সময় রেদওয়ান রনির সহকারী ছিলেন।

প্রায় ১৫ বছর ধরে স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাণ ও কন্টেন্ট নির্মাতা হিসেবে কাজ করছেন শৌভ রহমান রনি। ২০১১ সালে রেদওয়ান রনির সহকারী হিসেবে কাজ করার সময় থেকেই ব্যক্তিগত বিরাগের শিকার হচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি। শুধু তাই নয়, বর্তমানে রেদওয়ান রনি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকায় তার প্রভাব ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে তাকে বঞ্চিত করছেন বলেও অভিযোগ করেন শৌভ।

এদিকে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রেদওয়ান রনি। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘এই রকম কোনো অভিযোগের ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। কোনো কাগজও আসেনি আমার কাছে। আপনাদের কাছ থেকে জেনেছি। যদি এই রকম কোনো কিছু হয়ে থাকে তাহলে আইনি প্রক্রিয়ায় জবাব দেবো।’

জানা গেছে, অভিযোগলিপিতে শৌভ রহমান রনি বলেন, ‘প্রথমেই স্পষ্ট করে জানাতে চাই চরকির সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত বিরোধ নেই। আমার মূল সমস্যা শুরু হয় ২০১১ সালে, যখন আমি রেদওয়ান রনির সহকারী হিসেবে কাজ করতাম। সেই সময় থেকেই তিনি আমার প্রতি একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত বিরাগ পোষণ করে আসছেন। বর্তমানে তিনি চরকিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকায় সেই প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্টদের প্রভাবিত করে আমার বিরুদ্ধে প্ররোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে, আমি বিভিন্ন প্রকল্প ও কাজ থেকে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত হচ্ছি।’

সম্প্রতি চরকির অফিসে পুরনো ভুল বোঝাবুঝি মেটাতে তিনি তার বাবা এবং স্কুলবন্ধু কাজী মাহমুদুল হাসান শুভকে নিয়ে যান। রেদওয়ান রনি নিজেই তাদের আমন্ত্রণ জানালেও অফিসে পৌঁছে আচরণে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। প্রায় তিন ঘণ্টা মানসিক চাপে রাখা হয় এবং অশোভন মন্তব্য ও মিথ্যা মামলার ভয় দেখানো হয় বলে জানান শৌভ।

স্মারকলিপিতে শৌভ রহমান আরও উল্লেখ করেন, রেদওয়ান রনি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে নিজেকে মুক্তিযুদ্ধ ও প্রগতির মুখোশে মুড়ে মুজিব কোট পরে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি, এমনকি ভারতীয় (কলকাতা) মিডিয়া পার্টিতেও ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু ৫ আগস্টের পূর্ব মুহূর্তে তিনি আচরণে পাল্টে নেন এবং এখন বাস্তবতা হলো- সুযোগসন্ধানী রেদওয়ান রনি নিজের খোলস বদলিয়েছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী অবস্থান বদলানো তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

একজন স্বাধীন নির্মাতার পেশাগত জীবনকে প্রভাবশালী ব্যক্তি দ্বারা জিম্মি করে রাখার ঘটনা ব্যক্তিগত বিরোধ নয়, বরং মিডিয়া জগতে ব্যক্তি-ভিত্তিক সিন্ডিকেটের উদাহরণ।

এ ঘটনায় তিন দফা দাবি জানিয়ে শৌভ রহমান রনি জেলা প্রশাসকের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত, পেশাগত মর্যাদা ও কাজের সুযোগ ফিরিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ এবং মিডিয়া সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে নীতিগত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আগে জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। শিগগির এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন ও ফেসবুক লাইভে বিস্তারিত জানাবেন তিনি। এরপর হয়তো মামলা করবেন।

