প্রথমবার নাম ভূমিকায় আবুল হায়াত ও দিলারা জামান

প্রথমবার নাম ভূমিকায় আবুল হায়াত ও দিলারা জামান
বহু বহু নাটকে তারা জুটি হয়ে কাজ করেছেন। সে তালিকায় আছে খন্ড নাটক এবং ধারাবাহিকও। তবে এই প্রথমার
আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে একটি নাটক। এর নাম ‘বেলা ও বিকেল’। এতে নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন তারা দুজন।
আবুল হায়াত হয়েছেন বিকেল, আর দিলারা জামান বেলা। নাটকটি লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন শরীফুল ইসলাম শামীম। এতে আরও অভিনয় করেছেন নাবিলা বিনতে ইসলাম, গোলাম কিবরিয়া তানভীরসহ অনেকে।
গল্প প্রসঙ্গে আবুল হায়াত বলেন, ‘বেলা ও বিকেলের গল্প নিয়েই নাটকটি। দিলারা ভাবির সঙ্গে অনেক নাটকে অভিনয় করেছি, তবে নামভূমিকায় একসঙ্গে কাজ করা এবারই প্রথম। তাই কাজের অভিজ্ঞতাও বিশেষ আনন্দের। শামীম নাটকটি যত্ন নিয়ে নির্মাণ করেছে, আশা করি প্রচারে এলে দর্শকদের ভালো লাগবে।’
দিলারা জামান জানান, ‘গল্পটা খুব সুন্দর। এখনই বিস্তারিত বলব না, তবে এতটুকু বলতে পারি এই সময়ে এসে এমন চরিত্রনির্ভর গল্প নিয়ে নাটক নির্মাণ করা সত্যিই চ্যালেঞ্জিং। আমাদের এখানে এ ধরনের গল্প খুব একটা হয় না। এজন্য শামীমকে বিশেষ ধন্যবাদ।’
পরিচালক শরীফুল ইসলাম শামীম জানান, শিগগিরই ‘বেলা ও বিকেল’ নাটকটি কোনো একটি টিভি চ্যানেলে প্রচার হবে।
