সেলিম আল দীনের জন্মজয়ন্তীতে চার দিনের উৎসব

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪১ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
সেলিম আল দীনের জন্মজয়ন্তীতে চার দিনের উৎসব

নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের ৭৬তম জন্মজয়ন্তী আগামী ১৮ আগস্ট। এ উপলক্ষে চার দিনব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে ঢাকা থিয়েটার। ১৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশ মহিলা সমিতিতে শুরু হয়ে উৎসব চলবে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত। এতে মঞ্চস্থ হবে সেলিম আল দীনের দুটি নাটক ‘দেয়াল’ ও ‘নিমজ্জন’।

১৫ থেকে ১৭ আগস্ট প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায় মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক ‘দেয়াল’। নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন অনিক ইসলাম। অভিনয়ে থাকবেন ঢাকা থিয়েটারের নাট্যশিল্পীরা।

উৎসবের শেষ দিন ১৮ আগস্ট মঞ্চস্থ হবে সেলিম আল দীনের নাটক ‘নিমজ্জন’। এদিন নাটকটির ৯০তম প্রদর্শনী হবে।

নাসির উদ্দীন ইউসুফের নির্দেশনায় নির্মিত ‘নিমজ্জন’-এর গল্পে দেখা যায় বিশ্ব ভ্রমণ শেষে এক আগন্তুক মৃত্যুশয্যায় শায়িত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে ত্রিনদীর মোহনায় গড়ে ওঠা এক শহরে আসে। স্টেশনে নেমে সে একে একে দেখতে পায় এক কুলির ঝুলন্ত লাশ, অদ্ভুতদর্শন এক বৃদ্ধ, স্টিমারে হলোকাস্ট, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসা এক রূপসী নারী।

এগিয়ে যেতে যেতে আগন্তুক আরও দেখে বরফের চাঙড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য শিশুর লাশ, ধর্ষণের পর জিহ্বা কেটে নেওয়া এক শিশুর দেহ, কান্দাহারের মমি, মাদ্রিদের গণহত্যা, চিলির কবি পাবলো নেরুদার ফিন্দেমুন্দো শোকগীতি, আর স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ক্ষুরের আঘাতে নিহত প্রায় দেড় হাজার দর্শক। এই সব দৃশ্যের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যায় নাটকের কাহিনি।

‘নিমজ্জন’-এ অভিনয় করেছেন মিলু চৌধুরী, আসাদুজ্জামান আমান, সিরাজুল ইসলাম, মোস্তাফা রতন, তরিকুল ইসলাম লিটনসহ অনেকে। সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন শিমূল ইউসুফ।

