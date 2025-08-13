  2. বিনোদন

জায়েদের প্যান্ট ও গেঞ্জি নিয়ে প্রশ্ন করে মজা নিলেন জেমস

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
জায়েদের প্যান্ট ও গেঞ্জি নিয়ে প্রশ্ন করে মজা নিলেন জেমস

চিত্রনায়ক জায়েদ খান নিউ ইয়র্কে থাকেন। গেল বছর আগস্টের আগে একটি শোয়ের জন্য উড়াল দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা না থাকার কারণে দেশে আসছেন না এই অভিনেতা। সেখান থেকে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন শো করে বেড়াচ্ছেন এই অভিনেতা।

সম্প্রতি দেশটির মিশিগানে আয়োজন করা হয় একটি শো। সেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জেমসের সঙ্গে ছিলেন জায়েদ খান। সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন তিনি।

সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করেই জায়েদ খান লিখেছেন, ‘আপনার সাথে আড্ডা দিতে গিয়ে সময় যে কখন চলে যায় টেরই পাই না। আপনার আদর, স্নেহ,শাসন আমাকে গভীরভাবে আবেগপ্রবণ করে তোলে। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক এই দোয়া সবসময়।’

জায়েদ খানকে যে জেমস ভীষণ পছন্দ করেছেন সে কথা আয়োজক শুভ কামালের কথাতেও স্পষ্ট। জায়েদ খান হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি কোথা থেকে কিনেছেন এ কথাও মজা করে জানতে চেয়েছেন জেমস। এমনটাই জানিয়ে শুভ কামাল বলছেন, ‘জায়েদ খান ভাই থাকলে যেকোনো আড্ডা জমতে বাধ্য। গুরুও (জেমস) কিন্তু জায়েদ খানকে পছন্দ করেন।

তার হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি কোথা থেকে কিনেছেন জিজ্ঞেস করে মজা নিলেন। তারা চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছেন। জায়েদ খান পরে আমাকে বললেন- দেখেছেন গুরু আমাকে যেমন আদর করেন, আর কোনও শিল্পী পাবেন না যার সাথে গুরু এমন আপন ভেবে কথা বলেন।’

স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় মিশিগানের এই শো জেমস যেমন উপভোগ করেছেন তেমনি উপভোগ করেছেন স্থানীয় বাঙালিরাও। এই আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী চিত্রনায়িকা দীঘিও।

এমআই/এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

হিরো-আলম
মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

সিনেমা
১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

বলিউড