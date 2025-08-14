এখনো বিপদ কাটেনি হিরো আলমের, চলছে চিকিৎসা
আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল হোসেন আলম (হিরো আলম) হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। আগের চেয়ে খানিকটা সুস্থ রয়েছেন তিনি। সেখান থেকে জানান, চিকিৎসক বলেছেন বিপদ এখনো কাটেনি। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সার্বক্ষনিক চিকিৎসা তত্ত্বাবধনে রয়েছেন তিনি।
হিরো আলম আরও বলেন, অতিরিক্ত মানসিক টেনশনের কারণ হার্টের সমস্যা দেখা দিয়েছে।
হিরো আলমের বুকে ব্যথা হলে পরিবারের সদস্যরা গতকাল, ১৩ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তাকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজে (শজিমেক) হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগে ভর্তি করেন। তবে সেখানে দুই ঘণ্টা ভর্তি থাকার পর গণমাধ্যমকর্মীদের ঝামেলার কারণে তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে অন্যত্র নিতে বলা হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা আলমকে নিয়ে দ্রুত টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড রফাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।
এর আগে স্ত্রী রিয়া মনির কাছ থেকে তালাকের নোটিশ পেয়ে আত্মহত্যার ঘোষণা দিয়েছিলেন হিরো আলম। তবে পরিবার ও সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এক ভিডিও বার্তায় এ তথ্য জানান নিজেই।
এদিকে রিয়া মনিও কিছু অভিযোগ এনেছেন। তিনি দাবি করেন, হিরো আলম একাধিক নারীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তার কাছে পাঠানো তালাকের নোটিশে দাবী করা হয়েছে, একাধিক বিয়ে ও বনিবনা না হওয়ায় স্বামীকে তালাক দিতে চান তিনি। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হিরো আলম।
এমআই/এলআইএ/জিকেএস