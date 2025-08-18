  2. বিনোদন

২১০ ফুট উঁচু থেকে লাফ দিলেন অভিনেত্রী হিমি

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি। নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বেশ সরব থাকেন। এবার অবকাশ যাপনে ঘুরতে গেছেন কানাডায়।

অবকাশ যাপনের একাধিক ছবি-ভিাডিও নেটিজেনদের মাঝে শেয়ার করেছেন তিনি। জানালেন, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার জন্য ২১০ ফুট উচ্চতা থেকে বাঞ্জি জাম্প দিয়েছেন তিনি। সেখানকার মন্ট্রিয়াল বাঞ্জিতে লাফ দিয়েছেন হিমি। জীবনের প্রথম এ অভিজ্ঞতার আগ মুহূর্তে ভয়ে তটস্থ হয়ে যান এই অভিনেত্রী।

পারবেন না পারবেন না বলেও শেষ পর্যন্ত লাফ দেন। সুস্থ-স্বাভাবিকভাবেই নেমে আসেন তিনি। লাফ দেওয়ার ভিডিওটি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। মাত্র দুই ঘণ্টায় সেটির ভিউ হয়েছে প্রায় তিন লাখ। হাজারও মন্তব্যে অনুসারীরা তার সাহসের প্রশংসা যেমন করছেন তেমনি নিজেদের ভয়ের কথাও লিখছেন।

কানাডার বিভিন্ন জায়গায় ফটোশুট করছেন হিমি। কোথাও রোদ চশমায় তো কোথাও আবার সেলফি তুলতে ব্যস্ত। খোলা চুল পরনে টপস আরে মিষ্টিতে হাসিতে মজেছেন তিনি।

অভিনেত্রী জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি ২০১৪-তে ‘রঙ-আরটিভি টুয়েন্টি টুয়েন্টি কালারস মডেল সার্চ’-এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে নাটকে অভিনয় করতে শুরু করেন। গেল কয়েক বছর ধরে সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন অভিনেত্রী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে অভিনেতা নিলয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে তার নাটকগুলো খুবই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

