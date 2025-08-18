বৈশাখীতে তারকাবহুল কমেডি ধারাবাহিক ‘গিট্টু’
একঝাঁক তারকা নিয়ে বৈশাখী টিভিতে শুরু হচ্ছে নতুন কমেডি ধারাবাহিক ‘গিট্টু’। আগামী ১৯ আগস্ট থেকে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২০ মিনিটে সম্প্রচার হবে নাটকটি।
সুস্ময় সুমনের রচনা ও রুমান রুনির পরিচালনায় নির্মিত এ ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন আবদুল্লাহ রানা, শারাফ আহমেদ জীবন, নাজিয়া হক অর্ষা, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, সেমন্তী সৌমি, সাদ্দাম মাল, হোসাইন নীরব, শবনম পারভীন, রেশমা আহমেদ, জান্নাত সূচি, সিদ্দিক মাস্টার, কামরুন নাহার রুমা, শামীম আহমেদ মনা, ঊর্মী আহমেদসহ আরও অনেকে। বিশেষ একটি চরিত্রে অভিনয় করবেন পরিচালক রুমান রুনি নিজেও।
বৈশাখী টিভি প্রযোজিত নাটকটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন চ্যানেলের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক টিপু আলম মিলন। চিত্রগ্রহণে রয়েছেন রফিকুল ইসলাম ও শামসুল ইসলাম লেলিন, আর সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন মোহাম্মদ আপেল মাহমুদ এমিল।
নাটকের গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে খন্দকার আর মির্জাদের দুই পরিবার। একসময় তারা বন্ধু ছিল, কিন্তু ব্যবসায়িক বিরোধের কারণে সৃষ্টি হয় গভীর শত্রুতা। সেই ‘গিট্টু’ আর কখনো খোলে না। ফলে এক পরিবার অন্য পরিবারকে সহ্য করতে পারে না।
এদিকে খন্দকারের মেয়ে মিতা আর মির্জার ছেলে রাতুলও একে অপরের চরম শত্রু। হঠাৎ একদিন এলাকার দেয়ালে দেখা যায় ভালোবাসার চিহ্ন ‘রাতুল + মিতা’। এতে দুই পরিবারে শুরু হয় নতুন ঝামেলা। মিতা রাগে লাঠিসোটা নিয়ে রাতুলকে আক্রমণ করতে যায়, আর রাতুল প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আরও বড় কাণ্ড ঘটায়।
নাটকজুড়ে খন্দকার-মির্জা পরিবারের দারোয়ান বকুল ও মুকুলের হাস্যরসাত্মক ঝগড়া, পরিবারের মধ্যকার মারামারি, ভুল বোঝাবুঝি ও নানা মজার ঘটনা দর্শকদের হাসির খোরাক জোগাবে।
