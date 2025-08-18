নায়িকা হয়ে আসছেন রুনা খান

নায়িকা হয়ে আসছেন রুনা খান
রুপালি পর্দার মানুষের জীবনের অজানা গল্প নিয়ে নতুন সিনেমা নির্মাণ করছেন আলী জুলফিকার জাহেদী। নাম দিয়েছেন ‘চলচ্চিত্র: দ্য সিনেমা’। এই সিনেমায় চিত্রনায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী রুনা খান।
রুনা খান জানান, গত শীতেই সিনেমাটির গল্প শোনেন তিনি। চরিত্র ও চিত্রনাট্য পছন্দ হওয়ায় চুক্তিবদ্ধ হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘একজন অভিনেতা হিসেবে নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। বিশেষ করে বাস্তবতার ছোঁয়া থাকা চরিত্রগুলো আমাকে টানে। এই ছবির চরিত্রও তেমনই।’
অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘নায়িকাদের শুধু পর্দার সাজানো দিকই মানুষ দেখে। কিন্তু তাদেরও ব্যক্তিগত জীবন আছে। এই সিনেমায় সেই আড়ালের গল্পই উঠে আসবে।’
২০০৭ সালে একটি টেলিফিল্মে যাত্রাপালার অভিনেত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রুনা খান। তবে এবারই প্রথমবারের মতো সিনেমায় নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন তিনি।
নির্মাতার পরিকল্পনা অনুযায়ী, শুটিং শুরু হবে আগামি শীতে। তবে প্রস্তুতির কারণে সময় কিছুটা পিছিয়েও যেতে পারে।
এদিকে মুক্তির অপেক্ষায় আছে রুনা খানের আরও তিনটি সিনেমা। সেগুলো হলো মাসুদ পথিকের ‘বক’, কৌশিক শংকর দাসের ‘দাফন’ এবং জাহিদ হোসেনের ‘লীলা মন্থন’।
