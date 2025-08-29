রজনীকান্তের চেয়ে পিছিয়ে হৃতিক, ১৫ দিনে তাদের সিনেমার আয় কত

রজনীকান্তের চেয়ে পিছিয়ে হৃতিক, ১৫ দিনে তাদের সিনেমার আয় কত
ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৪ আগস্ট উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছিল রজনীকান্তের ‘কুলি’ ও হৃতিক রোশন এবং জুনিয়র এনটিআরের সিনেমা ‘ওয়ার ২’। ফলে শুরু থেকেই আয়ের দিক থেকে দুই সুপারস্টারের সিনেমার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল। এরই মধ্যে ‘কুলি’ এবং ‘ওয়ার ২’র ১৫তম দিনের সংগ্রহ প্রকাশ্যে এসেছে। জেনে নেওয়া যাক আয়ের দিক থেকে কে কার থেকে বেশি এগিয়ে রয়েছেন?
রজনীকান্ত অভিনীত ‘কুলি’ সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন লোকেশ কঙ্গরাজ। ‘কুলি’ সিনেমার বাজেট ৩৫০ কোটি রুপি বলে জানা গেছে। এর জন্য রজনীকান্ত ২০০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়েছেন। রজনীকান্ত ছাড়াও সিনেমাটিতে নাগার্জুন, শ্রুতি হাসান এবং আমির খানের বিশেষ ক্যামিও রয়েছে। ‘কুলি’ প্রথম দিনে ৬৫ কোটি রুপি আয় করেছিল। এবার বৃহস্পতিবারের প্রাথমিক পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে এসেছে।
বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা ওয়েব সাইট ‘স্যাকনিল্ক’র প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, ‘কুলি’ ১৫তম দিনে ১ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি আয় করেছে। ভারতীয় বক্স অফিসে এখন পর্যন্ত সিনেমাটির মোট আয় ২৭০ দশমিক ৮৫ কোটি রুপি।
‘কুলি’ সিনেমার দিনভিত্তিক একনজরে দেখা যাক। প্রথম দিন- ৬৫ কোটি রুপি, দ্বিতীয় দিন- ৫৪ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি, তৃতীয় দিন- ৩৯ দশমিক ৫ কোটি রুপি, চতুর্থ দিন- ৩৫ দশমিক ২৫ কোটি রুপি, পঞ্চম দিন- ১২ কোটি রুপি, ষষ্ঠ দিন- ৯ দশমিক ৫ কোটি রুপি, সপ্তম দিন- ৭ দশমিক ৫ কোটি রুপি, অষ্টম দিন- ৬.১৫ কোটি রুপি, নবম দিন- ৫ দশমিক ৮৫ কোটি রুপি, দশম দিন– ১০ দশমিক ৫ কোটি রুপি, ১১তম দিন- ১১ দশকিম ৩৫ কোটি রুপি, ১২তম দিন- ৩ দশমিক ২৫ কোটি রুপি, ১৩তম দিন- ৩ দশমিক ৬৫ কোটি রুপি, ১৪তম দিন- ৪ দশমিক ৮৫ কোটি রুপি, ১৫তম দিন- ১ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি।
‘ওয়ার ২’ সিনেমায় হৃতিক রোশন এবং জুনিয়র এনটিআর ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন কিয়ারা আদবাণী, টাইগার শ্রফ, আশুতোষ রানার মতো অভিনেতারা। অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এ সিনেমার বাজেট ৪০০ কোটি রুপি। ‘ওয়ার ২’ প্রথম দিনে ৫২ কোটি রুপি আয় করেছিল। এবার বৃহস্পতিবারের প্রাথমিক পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে এসেছে। ‘স্যাকনিল্ক’র প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, ‘ওয়ার ২’ ১৫তম দিনে ১ দশমিক ৫০ কোটি রুপি আয় করেছে। ভারতীয় বক্স অফিসে এখন পর্যন্ত সিনেমার মোট আয় ২৩১ দশমিক ২৫ কোটি রুপি।
হৃতিকের ‘ওয়ার ২’ সিনেমার প্রতিদিনের আয় জেনে নেওয়া যাক এবার। প্রথম দিন- ৫২ কোটি রুপি, দ্বিতীয় দিন- ৫৭.৮৫ কোটি রুপি, তৃতীয় দিন- ৩৩ দশমিক ২৫ কোটি রুপি, চতুর্থ দিন- ৩২ দশমিক ৬৫ কোটি রুপি, পঞ্চম দিন- ৮ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি। ষষ্ঠ দিন- ৯ কোটি রুপি, সপ্তম দিন- ৫.৭৫ কোটি রুপি, অষ্টম দিন- ৫ কোটি রুপি, নবম দিন- ৪ কোটি রুপি, দশম দিন- ৬ দশমিক ৮৫ কোটি রুপি। ১১তম দিন- ৭ রুপি ২৫ কোটি রুপি। ১২তম দিন ২ দশমিক ১৫ কোটি রুপি, ১৩তম দিন- ২ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি। ১৪তম দিন- ২ দশমিক ৫ কোটি রুপি, ১৫তম দিন- ১ দশমিক ৫০ কোটি রুপি।
