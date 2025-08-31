কলকাতা মাতানো দেব-শুভশ্রীর ‘ধূমকেতু’ মুক্তি পাবে বাংলাদেশেও
ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা দেব ও শুভশ্রী গাঙ্গুলী অভিনীত চলচ্চিত্র ‘ধূমকেতু’ মুক্তি পেয়েই ঝড় তুলেছে। এটি বক্স অফিসে যেমন দারুণ ব্যবসা করছে তেমনি প্রশংসিত হচ্ছে সিনেমার গল্প, অভিনয়েরও। কৌশিক গাঙ্গুলি পরিচালিত সিনেমাটি অনেকদিন পর কলকাতার টালিগঞ্জকে স্বস্তি এনে দিয়েছে।
‘ধূমকেতু’ সিনেমাটি তৈরি হয়েছিল প্রায় ১০ বছর আগে। বিভিন্ন জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল এর মুক্তি। অবশেষে ১৪ আগস্ট ২০২৫ মুক্তি পায় সিনেমাটি। তখন থেকেই টালিউড বক্স অফিসে দুর্দান্ত সাড়া ফেলে। প্রথম দুই সপ্তাহে এর আয় ছাড়িয়েছে ২১ কোটি রুপি। এর আয় ৫০ কোটি ছাড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
শোনা যাচ্ছে, এবার মুক্তি বাংলাদেশেও পেতে পারে ‘ধূমকেতু’। সিনেমাটির প্রযোজক রানা সরকার সম্প্রতি ঢাকায় ভারতীয় উপহাইকমিশনে সিনেমাটি মুক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।
এর আগেও সামাজিক মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে সিনেমাটি মুক্তির আগ্রহ প্রকাশ করে প্রধান উপদেষ্টা ও সংস্কৃতি উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এবার তিনি সরাসরি উপহাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারির কাছে আবেদন জমা দেন।
রানা সরকার বলেন, ‘বাংলাদেশে দেব-শুভশ্রীর অনেক ভক্ত রয়েছেন। তাদের আবেগ ও অনুরোধের জায়গা থেকেই এই পদক্ষেপ নিয়েছি। হাইকমিশনের সঙ্গে আমাদের ইতিমধ্যে যোগাযোগ হয়েছে, দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। এখন প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো শুরু হবে।’
তবে ঠিক কবে বাংলাদেশে ‘ধূমকেতু’ মুক্তি পাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানাতে পারেননি প্রযোজক। তিনি জানান, ‘বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। কিছু আইনগত বিষয় আছে, যা দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।’
প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ দিয়ে বাংলাদেশে ভারতীয় সিনেমা মুক্তির যাত্রা শুরু হয়। এরপর ‘জওয়ান’, ‘ডানকি’, ‘অ্যানিমেল’ সহ মোট ৯টি সিনেমা মুক্তি পায়। কিন্তু ২০২৪ সালের আগস্টে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলের পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হলে সিনেমা আদান-প্রদানেও প্রভাব পড়ে।
সর্বশেষ গেল বছরের ১ নভেম্বর ভারতীয় সিনেমা ‘স্ত্রী ২’ মুক্তি পায় বাংলাদেশে। দেখা যাক ‘ধূমকেতু’ দিয়ে সেই দীর্ঘ বিরতি কাটে কি না।
