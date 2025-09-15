কেন ভাঙছে তৌসিফ-সাদিয়ার সম্পর্ক

কেন ভাঙছে তৌসিফ-সাদিয়ার সম্পর্ক
সাসপেন্স, মিস্ট্রি আর থ্রিলার বললেই দর্শকের চোখে ভেসে ওঠে ভিকি জাহেদের নাম। গল্প বলার নিজস্ব ভঙ্গি আর যুক্তি-তর্কের সূক্ষ্ম বুননে তিনি তৈরি করেন ভিন্ন স্বাদের কনটেন্ট। এবারও তেমনই কিছু অপেক্ষা করছে দর্শকের জন্য। চরকিতে মুক্তি পেতে যাচ্ছে তার নির্মিত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘অন্ধ বালক’।
এতে অর্ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন তৌসিফ মাহবুব। সেখানে দিনা চরিত্রে রয়েছেন সাদিয়া আয়মান। প্রেমে মগ্ন এই দুই তরুণ-তরুণীর সম্পর্ক হঠাৎ করেই ভেঙে যেতে শুরু করে। সেই ফাঁটলের সূত্র ধরে এগোয় অন্ধ এক বালকের প্রসঙ্গ। যা দিনার বিশ্বাসকে আরও নাড়া দেয়। কেন ভাঙছে সেই সম্পর্ক, সেই উত্তর মিলবে ১৭ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে। এ সময় ‘অন্ধ বালক’ মুক্তি পাবে চরকিতে।
ভিকি জাহেদ জানান, নাজিম-উদ-দৌলার গল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে কাজটি। এতে প্রেম আছে, আছে তার পরিণতিও। তবে পরিণতির পথে হাঁটার অভিজ্ঞতা এবার একেবারেই আলাদা। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ বাণীর টানাপোড়েনের ভেতর দিয়েই এগিয়েছে গল্প।
ভিকি ফিকশনটি নিয়ে বলেন, ‘ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে শুটিং করেছি। নাজিম-উদ-দৌলার গল্পটা আমাকে ভীষণ টেনেছে। শর্টফিল্ম দিয়েই তো আমার শুরু। তাই চরকির ফ্ল্যাশ ফিকশন প্রজেক্টে কাজ করতে আগ্রহী হয়েছি। আমার মনে হয় দর্শকরা এখানে ভিন্ন স্বাদের গল্প পাবেন।’
দিনা চরিত্রটি নিয়ে সাদিয়া আয়মান জানান, ‘এখানে আমি খুব ভালোবাসাময় এক মেয়ে, বাবার প্রতি ভীষণ অনুগত। অর্ক আর বাবার মধ্যে সমীকরণের টানাপোড়েন নিয়েই এগিয়েছে আমার চরিত্র। ভিকি ভাইয়ের হাতের জাদু তো আছেই, দর্শক নিশ্চয়ই উপভোগ করবেন।’
এর আগে তৌসিফ-সাদিয়া জুটিকে নিয়ে ভিকির কিছু কাজ দর্শক দারুণভাবে গ্রহণ করেছেন। তাই এবারও দর্শকরা নিরাশ হবেন না বলে আশা অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবের। তার ভাষায়, ‘গল্পে চমক আছে, টুইস্ট আছে। সাদিয়া বরাবরের মতোই দুর্দান্ত কাজ করেছে।’
এতে আরও অভিনয় করেছেন তারিক আনাম খান, শিল্পী সরকার অপু প্রমুখ।
