নরেন্দ্র মোদী হতে তর সইছে না অভিনেতার

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নরেন্দ্র মোদী ও উনি মুখুন্দন

নরেন্দ্র মোদী হতে তর সইছে না মালায়লাম চলচ্চিত্রের অভিনেতা উনি মুখুন্দনের! সত্যি তাই। প্রশ্ন উঠতে পারে, চাইলেই কি মোদী হওয়া যায়? বাস্তব জীবনে হয়তো কেউ কারও মতো হতে পারেন না। বা কারও মতো হওয়াটা সহজও নয়। তবে সিনেমায় একজন অভিনয় শিল্পী অন্য কারও মতো হয়ে ওঠার সুযোগ পান। কালে কালে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের বায়োপিকে তেমনটা দেখা গেছে।

এবার আসছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন নিয়ে একটি বায়োপিক। এর নাম রাখা হয়েছে ‘মা বন্দে’। ছবিতে মোদীর চরিত্রে অভিনয় করবেন উনি মুখুন্দন। তিনি রীতিমতো এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মুখিয়ে আছেন।

প্রযোজনা সংস্থা সিলভার কাস্ট ক্রিয়েশনস ঘোষণা করেছে, এ ছবিটি মোদীর জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকাশ করা হয়েছে। সিনেমাটি আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি ও আধুনিক ভিএফএক্স ব্যবহার করে নির্মিত হবে।

ফিল্মের কাহিনি মোদীর শৈশব থেকে শুরু করে জাতীয় নেতা হিসেবে তার উত্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। মোদী তার জীবনের অন্যতম প্রেরণার উৎস হিসেবে দেখেন মাকে। তাই বিশেষভাবে চিত্রিত হবে তার প্রয়াত মাতা হীরাবেন মোদীর সঙ্গে তার সম্পর্ক। বলা চলে মা ও ছেলের সম্পর্কের গভীরতাই ফুটে উঠবে সিনেমাটিতে।

উনি মুখুন্দন ‘মার্কো’ ও ‘গারুদান’র মতো মালায়লাম সিনেমায় একাধিক অ্যাকশন ও জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাকে নিয়েই নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিক বানাতে যাচ্ছেন করণের্থি কুমার চি.এইচ। এর প্রযোজনা করবেন ভীর রেড্ডি এম। ছবিটি একাধিক ভাষায় মুক্তি পাবে।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৯ সালে ওমঙ্গ কুমার নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে সিনেমা তৈরি করেন। সেই ছবির নাম ‘পিএম নরেন্দ্র মোদি’। সেখানে প্রধান চরিত্রে ছিলেন বিবেক ওবেরয়।

