তিন বছর পর হাবিবের জন্য লিখলেন অলিক

প্রকাশিত: ০৯:৫৭ এএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলা গানের আঙিনায় হিট একটা জুটি হিসেবে এসেছেন তারা। এস এ হক অলিকের গীতিকবিতায় বেশ কিছু গানে সুর করে ও কণ্ঠ দিয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন হাবিব ওয়াহিদ। সিনেমা ও অডিও, দুই ভার্সনেই তাদের সাফল্য আছে।

উল্লেখ করা যায় ‘পৃথিবীর যত সুখ যত ভালোবাসা’, ‘বলো কেন এমন হয়’, ‘জোছনা কথা বলো না’সহ বেশ কয়েকটি গানের কথা। তরুণ প্রজন্মের কাছে গানগুলো দারুণ জনপ্রিয় আজও।

আবারও দুজন এক হলেন নতুন সৃষ্টির উল্লাসে। প্রায় তিন বছর পর সংগীতশিল্পী ও সুরকার হাবিব ওয়াহিদের জন্য গান লিখলেন নির্মাতা ও গীতিকার এস এ হক অলিক। খবরটি নিশ্চিত করে ফেসবুকে অলিক জানান, ‘প্রায় তিন বছর পর হাবিব ওয়াহিদের জন্য গান লিখে দিলাম। একটা ডুয়েট, তিনটা সলো। গানটি ভালো লাগবে আশা করছি।’

সর্বশেষ এসএ হক অলিক পরিচালিত ‘গলুই’ সিনেমার জন্য একটি গান গেয়েছিলেন হাবিব। গানটিতে হাবিবের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠ দিয়েছেন জেরিন। অবশ্য সেই গানের কথা লিখেছিলেন সোহেল আরমান। ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি অনুদানের এই সিনেমায় অভিনয় করেন শাকিব খান, পূজা চেরি, সুচরিতা, আলীরাজ এবং আজিজুল হাকিম অনেকে।

