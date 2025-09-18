যারা বাঁশ দিয়েছ এবং নিয়েছ সবাইকে শুভেচ্ছা : কুদ্দুস বয়াতি

যারা বাঁশ দিয়েছ এবং নিয়েছ সবাইকে শুভেচ্ছা : কুদ্দুস বয়াতি
লোকজ সংগীতের এক অনন্য নাম কুদ্দুস বয়াতি। মাটি ও মানুষের সুরকে বছরের পর বছর ধরে ধরে তিনি কণ্ঠে ধারণ করে চলেছেন। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তিনি বেশ সরব। বিনোদনমূলক ভিডিও, জীবনমুখী বার্তা এবং মজার ছলে বলা কথার মাধ্যমে নেটিজেনদের কাছে তিনি নতুন রূপে তারকা খ্যাতি পেয়েছেন।
বিশেষ করে তার হাস্যরসাত্মক পোস্ট ও ভিডিওগুলো নেটিজেনদের মধ্যে দ্রুত ভাইরাল হয়।
আজ ১৮ সেপ্টেম্বর পালিত হচ্ছে বিশ্ব বাঁশ দিবস। যদিও দিবসটি উদযাপনের জন্য কোনো বড় আয়োজন হয় না। তবুও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন পোস্ট ও হাস্যরসের মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। সেই স্রোতে ভাসলেন কুদ্দুস বয়াতিও।
তিনি মজার ছলে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন বাঁশ হাতে। পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘আজ বাঁশ দিবস। যারা বাঁশ দিয়েছ এবং যারা বাঁশ নিয়েছ সবাইকে বাঁশ দিবসের শুভেচ্ছা।’
তার এই পোস্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগীরা মন্তব্যে সরব হয়েছেন। একজন লিখেছেন, ‘মন খারাপ থাকলে আপনার পোস্ট বা ভিডিও সামনে আসলে মনটা ভালো হয়ে যায়।’ অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, ‘অনেকদিন পর মন খুলে হাসতে পারলাম বয়াতি সাহেব, শুভ কামনা রইলো আপনার জন্য।’
কুদ্দুস বয়াতি নিজেও ভক্তদের মন্তব্যের ঘরে আন্তরিকভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।
এলআইএ/জিকেএস