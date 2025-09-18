  2. বিনোদন

ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের দুই হিপহপ গায়ক

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৮ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানের হিপহপ জুটি তালহা আনজুম ও তালহা ইউনুস।

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের অনেক তারকাই। বেশ কিছু কনসার্টে অংশ নিয়েছেন আতিফ আসলাম, আবদুল হান্নান, রাহাত ফতেহ আলী খান। আরও এসেছে জাল ব্যান্ড ও কাভিশ। চলতি সপ্তাহেই আসছেন অভিনত্রেী হানিয়া আমির। এবার ঢাকায় গান করতে আমন্ত্রিত হয়েছেন জনপ্রিয় হিপহপ জুটি তালহা আনজুম ও তালহা ইউনুস।

নিশ্চিত হওয়া গেছে, আগামী অক্টোবরেই তারা মাতাবেন ঢাকার মঞ্চ। এটি নিশ্চিত করেছে, আয়োজক প্রতিষ্ঠান রিশকা কানেক্ট ও ঢাকা ব্রডকাস্ট।

ফেসবুকে শিল্পীদ্বয়ের ছবি প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কনসার্টের ঘোষণা দিয়েছে আয়োজকেরা। যদিও নির্দিষ্ট তারিখ এখনো জানানো হয়নি। তবে আয়োজক সূত্র বলছে, সবকিছু ঠিক থাকলে কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৭ অক্টোবর। রাজধানীর ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে বসবে গানের আসরটি।

শৈশব থেকেই বন্ধু তালহা আনজুম ও তালহা ইউনুস। স্কুলজীবনে তারা একসঙ্গে গড়ে তোলেন ‘ইয়াং স্টানার্স’ নামের ব্যান্ড। তাদের হাত ধরেই পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা পায় উর্দু র‍্যাপ।

২০১৩ সালে প্রকাশিত ‘বার্গার-এ-করাচি’ গান দিয়ে আলোচনায় আসেন তারা। পরে ‘ম্যালা মজনু’ ও ‘লাম সাই চৌরা’র মতো গান বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। ২০২১ সালে পাকিস্তান সুপার লিগের থিম সংয়ে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি পাকিস্তান ডে প্যারেডের লাইভ শোতেও একসঙ্গে পারফর্ম করেন তারা।

ঢাকার এই আয়োজনে আনজুম ও ইউনুসের সঙ্গে আরও এক পাকিস্তানি গায়ক রহিম আসতে পারেন বলেও জানা গেছে। শিগগিরই আয়োজকের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত তারিখ নিশ্চিত করা হবে। এরপর শুরু হবে টিকিট বিক্রি।

