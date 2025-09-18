মারা গেছেন ইত্যাদির সেই ‘নাতি’র বাবা
জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’র নাতি খ্যাত অভিনেতা শওকত আলী তালুকদার নিপু শোকের সাগরে ভাসছেন। না ফেরার দেশে চলে গেছেন তার বাবা ডা. গোলাম মোস্তফা তালুকদার। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে রাজধানীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।
ইত্যাদি কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে। তারা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে গলার ক্যানসারে ভুগছিলেন নিপুর বাবা। প্রথমে তিনি চিকিৎসা নিয়েছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পরে উত্তরার আহসানিয়া মিশন ক্যানসার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
আজ (১৮ সেপ্টেম্বর) সকালে উত্তরার একটি মসজিদে প্রথম জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় অভিনেতার গ্রামের বাড়ি জামালপুরে। সেখানেই দ্বিতীয় জানাজার পর তাকে দাফন করা হবে পারিবারিক কবরস্থানে।
ডা. গোলাম মোস্তফা তালুকদার স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। নিপু তিন ভাইবোনের মধ্যে একজন।
অভিনেতা নিপু বহু বছর ধরে শুধু ‘ইত্যাদি’ অনুষ্ঠানেই অভিনয় করছেন। হানিফ সংকেত পরিচালিত এই অনুষ্ঠানে তার চরিত্র ‘নাতি’ দেশজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। টেলিভিশনে নিয়মিত না হলেও ‘ইত্যাদি’র মাধ্যমে তিনি দর্শকের কাছে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন।
