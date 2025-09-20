ফারিয়ার বিয়েতে অভিনন্দন জানিয়ে যা বললেন প্রিয়া

ফারিয়ার বিয়েতে অভিনন্দন জানিয়ে যা বললেন প্রিয়া
আবারও বিয়ে করেছেন ছোটপর্দার অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। বিষয়টি গণমাধ্যমে নিজেই নিশ্চিত করেছেন তিনি। গতকাল শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বাদ আসর দুই পরিবারের উপস্থিতিতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।
বিয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেন থেকে শুরু ফারিয়ার কাছের মানুষেরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মডেল ও অভিনেত্রী পিয়া জান্নাতুল এক পোস্টে ফারিয়াকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘ফারিয়া তুমি সত্যিই জিতেছো তানজিমকে পেয়ে।’
ফারিয়ার সঙ্গে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘বিবাহিত জীবনে স্বাগতম, ফারিয়া ও তানজিম। গত কয়েক মাসে আমি দেখেছি, তানজিম ফারিয়ার প্রতি কী সম্মান দেখায়।
তার কথায়, ‘তার ব্যাগ বা ওড়না কোনো দ্বিধা ছাড়াই বহন করে, যখনই প্রয়োজন হয় তখনই পাশে থাকে।’
শবনম ফারিয়ার বরের নাম তানজিম তৈয়ব। তিনি রাজশাহীর ছেলে। দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস থেকে ফিন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন। শবনম ফারিয়া এর আগে ২০১৮ সালে বিয়ে করেছিলেন হারুনুর রশীদ অপুকে।
