বাদ আসর খেজুর ছিটিয়ে বিয়ে করলেন ফারিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩১ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শবনম ফারিয়া

বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। তার ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। আজ শুক্রবার বাদ আসর মসজিদে খেজুর ছিটিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়।

শবনম ফারিয়ার বরের নাম তানজিম তৈয়ব। তিনি রাজশাহীর ছেলে। দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস থেকে ফিন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন।

শবনম ফারিয়া জাগো নিউজকে বলেন, ‘ভেবেছিলাম, আর বিয়ে করবো না। পরিবারের আকস্মিক সিদ্ধান্তে বিয়েটা করলাম। সবার কাছে দোয়াপ্রার্থী।’ শবনম ফারিয়া জানান, ঢাকার অদূরে মাদানী অ্যাভিনিউয়ের একটি মসজিদে নিকট আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে তাদের বিয়ের মূল পর্ব সম্পন্ন হয়। ফারিয়া জানিয়েছেন, স্বজন, সহকর্মীদের নিয়ে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

প্রসঙ্গত, শবনম ফারিয়া এর আগে ২০১৮ সালে বিয়ে করেছিলেন হারুনুর রশীদ অপুকে।

