গায়ক জুবিনের মৃত্যুতে আয়োজকদের নামে মামলা

গায়ক জুবিনের মৃত্যুতে আয়োজকদের নামে মামলা
প্রিয় ভক্তদের হৃদয়ে শোকের ছাপ ফেলে অকালে চলে গেলেন জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গার্গ। গতকাল ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় গুরুতর আহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এই মৃত্যু শোকের ছায়া ফেলেছে ভারতের শোবিজে।
এই মর্মান্তিক ঘটনায় হয়েছে মামলা। আইনজীবী রাতুল বোরা মনে করছেন, আয়োজকদের গাফিলতির কারণেই জুবিনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি চতুর্থ নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালের আয়োজক শ্যামকানু মহন্তের বিরুদ্ধে মরিগাঁও থানায় মামলা দায়ের করেছেন।
সূত্র জানায়, রাতুল বোরা অভিযোগ করেছেন, যথাযথ পরিকাঠামো ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও আয়োজক জুবিনকে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং গায়কের মৃত্যু হয়েছে। এফআইআরে আয়োজকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগও উল্লেখ করা হয়েছে।
২০ সেপ্টেম্বর ফেস্টিভ্যালে গান শোনানোর কথা ছিল জুবিনের। তিনি এর আগে অবসর সময় উপভোগ করছিলেন। কিন্তু স্কুবা ডাইভিং করার সময় আহত হন তিনি। তড়িঘড়ি করে তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
ভক্তরা এখন এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। আইনগত প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আশা করা যাচ্ছে, ঘটনা নিয়ে সঠিক তদন্ত করা হবে।
এলআইএ/এএসএম