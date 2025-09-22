  2. বিনোদন

হানিমুনে কোথায় যাচ্ছেন শবনম ফারিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২১ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শবনম ফারিয়া ও তার বর তানজিম তৈয়ব, ছবি: ড্রিম ওয়েভারের ফেসবুক পেজ থেকে

তারকার বিয়ের পর অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন জাগে, কোথায় হানিমুনে যাচ্ছেন তিনি। অভিনেত্রী শবনম ফারিয়ার ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে জানতে চেয়েছেন, মধুচন্দ্রিমা যাপনে কোথায় যাচ্ছেন ফারিয়া?

গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মাদানী অ্যাভিনিউয়ের মসজিদ আল মুস্তাফায় নিকট আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে বিয়ে করেন ফারিয়া। তার বর তানজিম তৈয়ব রাজশাহীর ছেলে। অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস থেকে স্নাতকোত্তর করে দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।

ফারিয়া জানিয়েছেন, চলতি বছরের শেষে সহকর্মী, স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের জন্য বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

কিন্তু তার আগেই ফারিয়া যাচ্ছেন মধুচন্দ্রিমায়। নতুন বরের সঙ্গে কোথায় কাটাবেন একান্ত সময়? জানতে চাইলে শবনম ফারিয়া বলেন, হানিমুনের জন্য তারা বেছে নিয়েছেন মালদ্বীপকে। তিনি বলেন, ‘আগামী মাসে মালদ্বীপে হানিমুনে যাবো।’

অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া কাজ করেছেন নাটক, ওয়েব ফিল্মে ও সিনেমায়। অভিনয়ের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সরব এই তারকা।

