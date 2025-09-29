মুক্তি পাচ্ছে পপির আটকে থাকা সিনেমা
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে প্রেক্ষাগৃহে আসছে জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা সাদিকা পারভিন পপি অভিনীত সিনেমা ‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’। কয়েক বছর ধরে আটকে থাকা সিনেমাটি আগামী ১৭ অক্টোবর দেশজুড়ে মুক্তি পাবে বলে জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী।
তিনি বলেন, ‘বেশ কয়েকবার সিনেমাটির মুক্তির পরিকল্পনা করেও শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়েছিল। এবার মুক্তি পাবে এটাই চূড়ান্ত।’
এর আগে বেশ কয়েকবার সিনেমাটির মুক্তির ঘোষণা এলেও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। তবে এবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে জানালেন নির্মাতা। তাছাড়া আড়ালে থাকা পপির অপেক্ষাতেও ছিলেন তিনি। আর অপেক্ষা করতে চান না। যে কারণে মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
এ প্রসঙ্গে পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী বলেন, ‘অনেক আগেই সিনেমাটির মুক্তির অনুমতি পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম পপিকে নিয়েই প্রচার-প্রচারণা করে সিনেমাটি মুক্তি দেব। এতদিন ওর অপেক্ষায় ছিলাম। তবে সেটা আর হচ্ছে না। পপির সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। ও সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। যে কারণে এখন একাই সব কিছু করতে হবে।’
জানা গেছে, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গল্পে নির্মিত হয়েছে ‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’। এতে একজন পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করেছেন পপি। তার সঙ্গী আমিন খান।
২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে এফডিসিতে আইটেম গান দিয়ে সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়। সিনেমায় দুই বছরের বিরতি শেষে ‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’র মাধ্যমে নতুন করে কাজে ফিরেছিলেন পপি। তবে এই সিনেমার শুটিং শেষে পুরোপুরি নিজেকে আড়াল করে নেন এই নায়িকা। হয়েছেন সংসারী। বর্তমানে স্বামী ও সন্তান নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটছে তার। সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন তিনি প্রযোজনায় ফিরবেন।
‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’ সিনেমায় পপি ও আমিন খান ছাড়াও অভিনয় করেছেন চিত্রনায়ক মামনুন হাসান ইমন, আনিক রহমান অভি, চিত্রনায়িকা শিরিন শিলা প্রমুখ। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে আনন্দবাজার মাল্টিমিডিয়া।
সর্বশেষ ২০১৯ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে পপি অভিনীত ‘দি ডিরেক্টর’ সিনেমাটি। এরপর আর তার কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি। মুক্তির অপেক্ষায় আছে তার আরও দুটি সিনেমা। সেগুলো হলো রাজু আলীম পরিচালিত ‘ভালোবাসার প্রজাপ্রতি’ ও আরিফুর জামান আরিফ পরিচালিত ‘কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র’।
