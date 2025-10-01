বলিউডে দুর্গাপূজা: কাজলকে জড়িয়ে কাঁদলেন রানি মুখার্জি

বলিউডে দুর্গাপূজা: কাজলকে জড়িয়ে কাঁদলেন রানি মুখার্জি
শারদীয় দুর্গোৎসব আবার ফিরেছে। মুম্বাইয়ের মণ্ডপগুলো হয়ে উঠেছে বলিউডের বাঙালি তারকাদের মিলনমেলা। এই উৎসবের মধ্যমণি হন বলিউডের দুই সফল অভিনেত্রী রানি মুখার্জি ও কাজল। মুখার্জি বাড়ির এই দুই তারকাকে বহু বছর পর আবার এক করেছে এই উৎসব।
ষষ্ঠীতে ঘিয়ে রঙের তসরের শাড়িতে দেখা দেন রানি মুখার্জি। অনেকদিন পর দেখা হতেই কাজলকে জড়িয়ে কাঁদলেন তিনি। কাজলও আবেগে ভেঙে পড়েন। তবে এই কান্না ছিল খুশির। কান্না শেষে দুজনই হাসিমুখে পাপারাজ্জিদের ক্যামেরার জন্য পোজ দেন।
সপ্তমীতে রানি গাঢ় গোলাপি বেনারসি হাফসিল্ক শাড়িতে সেজে মণ্ডপে হাজির হন। আর কাজল পরেছিলেন হলুদ-সাদা সিল্ক জর্জেট শাড়ি, পাড় ও আঁচলে ক্লাসিক চুনি প্রিন্ট। ৫১ বসন্ত পার করেও দুজনের সৌন্দর্য ও স্টাইল চোখে পড়ার মতো ছিল।
দুর্গাপূজার এই মুহূর্তে তাদের পোশাক শুধুই ফ্যাশন নয়, ভারতের শাড়ি বাজারকেও প্রভাবিত করে।
মণ্ডপে তাদের সঙ্গে ছিলেন জয়া বচ্চন, কাজলের ছোট বোন তানিশা। বিয়ের পর প্রথম পূজায় বেরিয়েছেন শোভিতা ধুলিপালা ও নাগা চৈতন্য। স্বামীকে নিয়ে এসেছিলেন আরেক বাঙালি অভিনেত্রী বিপাশা বসুও।
বলিউডে বাঙালি তারকাদের মিলনমেলায় এই মুহূর্তগুলো ভক্তদের জন্য এক আনন্দঘন অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এলআইএ/জিকেএস