বলিউডের সিনেমায় হলিউডের র্যাম্বো
বলিউড-হলিউড জগতে গুঞ্জন তুঙ্গে। বিশ্বব্যাপী আলোচিত একটি অ্যাকশন প্রজেক্টের জন্য নাম উঠে এসেছে ‘র্যাম্বো’খ্যাত সিলভেস্টার স্ট্যালোনের। আরও থাকবেন থাইল্যান্ডের স্টান্ট কিং টনি জা এবং বলিউডের টাইগার শ্রফের। খবরটি নিশ্চিত করেছে একটি সূত্র। তারা বলছে, অ্যামাজন এমজিএম একটি বহুভাষিক অ্যাকশন ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। সেখানে এই তিন অ্যাকশন তারকা একসাথে কাজ করবেন।
সূত্রটি আরও জানায়, ছবিটি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা ইতিমধ্যে তিনজনের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। সবাই এতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। ছবির পরিচালক সম্ভবত একজন ভারতীয় হবেন।
এদিকে জানা গেছে, টাইগার শ্রফ তার আইডল সিলভেস্টার স্ট্যালোনের সঙ্গে কাজ করতে পরার সুযোগে বেশ উচ্ছ্বসিত।
দর্শকদের জন্য আকর্ষণীয় দিক হলো, ছবিটি হবে টাইগার শ্রফের আন্তর্জাতিক অভিষেক। অন্যদিকে স্ট্যালোন ও টনি জা প্রথমবারের মতো ভারতের মাটি স্পর্শ করবেন এই অ্যাকশন ছবিতে। সূত্রের মতে, ‘স্ট্যালোন একবার কেমক্কট ইশক ছবিতে ক্যামেরো অ্যাপিয়ার করেছেন। তবে এই ছবি তার পূর্ণাঙ্গ ফিচার ফিল্ম হতে পারে যদি একজন ভারতীয় পরিচালক যুক্ত হন।’
নামহীন এই অ্যাকশন ছবি ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে শুটিং শুরু হবে। শুটিং চলবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য এখনও গোপন রাখা হয়েছে।
টাইগার শ্রফ বর্তমানে মুরাদ খেতানির জন্য একটি অ্যাকশন ছবিতে যুক্ত রয়েছেন। এরপর করণ জোহর প্রযোজিত ‘লাগ জা গালে’ ছবিতে কাজ করবেন।
এলআইএ/জিকেএস