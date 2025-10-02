ফাহমিদা নবীর কণ্ঠে আসছে তিন গান
বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ফাহমিদা নবী আসছেন নতুন তিনটি গান নিয়ে। ইতোমধ্যেই গানগুলোর ভয়েস রেকর্ডিং শেষ করেছেন তিনি। এর মধ্যে দুটি গানের ভিডিও শুটিংও সম্পন্ন হয়েছে। গান দুটির শিরোনাম ‘আমি ভালো আছি’ এবং ‘আকাশ উপুড়’।
বৃষ্টি নিয়ে করা আরেকটি গানের ভিডিও ধারণের প্রস্তুতিও চলছে। শিল্পী জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই একে একে গানগুলো প্রকাশ করা হবে ইউটিউবে।
নিজের নতুন গান প্রসঙ্গে ফাহমিদা নবী বলেন, ‘তিনটি গানেরই কথাগুলো দারুণ কাব্যিক। তাই একটি গান আমি নিজেই সুর করেছি। বাকি দুটি গান অন্যদের সুরে। ঢাকার অদূরে স্বপ্ন কুটির রিভারভিউ ভিলায় দুটি গানের ভিডিও শুট করেছি। আকাশ উপুড় গানটির কাজ হয়েছে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে, উচ্ছ্বাসের তত্ত্বাবধানে। যেখানেই থাকি, গান নিয়েই থাকতে ভালোবাসি। আশা করছি, নতুন গানগুলো শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যাবে।’
তথ্য অনুযায়ী, ‘আমি ভালো আছি’ গানটি লিখেছেন ইলা মজিদ, সুর করেছেন ফাহমিদা নবী নিজে। ‘আকাশ উপুড়’ গানের কথা লিখেছেন হাসান মাসুক, সুর করেছেন সচ্ছল কাজী। আর বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে তৈরি গানটির কথা লিখেছেন সোহেল আলম। গানটি সুর করেছেন শেখ মোহাম্মদ রাজন।
নতুন তিনটি গান প্রকাশের পর আরও বেশ কিছু গানের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন এই গুণী শিল্পী।
এলআইএ/জিকেএস